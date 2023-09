Tênis Djokovic cita agenda difícil, mas quer ir às Olimpíadas

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2023

"Vai ser um desafio para os jogadores, mas meu plano é jogar as Olimpíadas", disse o número 1 do mundo.(Foto: Reprodução)

Novak Djokovic terá 37 anos quando as Olimpíadas de Paris iniciarem. Mesmo assim, o número um do mundo parece não diminuir o ritmo e quer aumentar a extensa lista de títulos.

Em coletiva durante a Copa Davis, o sérvio afirmou que a agenda de competições será bastante congestionada no próximo ano, mas planeja participar dos Jogos Olímpicos. Nas Olimpíadas, as disputas do tênis iniciarão apenas 13 dias após a conclusão de Wimbledon, Grand Slam disputado na grama, em Londres.

Uma semana após conquistar seu 24º título de Grand Slam, Novak Djokovic está na Espanha para disputar a Copa Davis representando a Sérvia. Com o fim dos majors na atual temporada, Nole já busca organizar o próximo ano, que terá os Jogos de Paris, com o tênis no saibro, em Roland Garros – Slam três vezes vencido pelo sérvio.

“Será um calendário muito congestionado e desafiador no próximo ano, com Roland Garros no saibro, Wimbledon na grama, as Olimpíadas no saibro e depois o Aberto dos Estados Unidos e os torneios anteriores em quadras duras”, explicou o número um do mundo.

A grande troca de pisos em pleno verão europeu certamente será um fator a mais na lista de obstáculos que os tenistas enfrentarão no ano que vem. Com 36 anos, Djokovic já não tem a mesma capacidade de recuperação que tinha no passado, mas a vontade de vencer parece não ter alterado:

“Vai ser um desafio para os jogadores, mas meu plano é jogar as Olimpíadas, porque é um dos eventos mais importantes da história do esporte. Tenho que manter a intensidade e fazer tudo o que estiver ao meu alcance para adaptar o meu corpo ao novo fuso horário, às novas condições. Representar o país e a sensação de fazer parte dele é uma grande honra”, disse.

Djokovic foi medalha de bronze nos Jogos de Pequim 2008. Já em Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020, se despediu sem subir no pódio. Com 37 anos nos Jogos de Paris, essa deverá ser a última Olimpíada do sérvio em alto nível.

