Esporte Rafael Nadal fala sobre aposentadoria na Olimpíada de Paris: "Belo final"

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2023

Multicampeão cogita despedida nos Jogos que serão disputados em Roland Garros, palco dos 14 títulos Grand Slam do espanhol. (Foto: Reprodução)

Rafael Nadal deu mais uma pista sobre sua aposentadoria. Longe das quadras desde o Aberto da Austrália, em janeiro, o espanhol ainda se recupera de uma cirurgia no quadril. Nesta segunda-feira (18), Rafa disse que as Olimpíadas de Paris podem ser o palco de sua despedida. Os Jogos na capital francesa acontecerão justamente em Roland Garros, onde Nadal já empilha 14 títulos Grand Slam.

“As Olimpíadas de 2024 em Paris seriam um belo final para a minha carreira. Não tenho um plano definido, quero voltar às quadras e ser competitivo, mas o sonho não é voltar e vencer Roland Garros ou Austrália. Que as pessoas não se confundam, tenho muita consciência de que no momento em que estou na minha vida tudo isso está muito distante”, refletiu.

Nadal disse estar melhor fisicamente. Segundo ele, as dores, apesar de constantes, estão controladas e já viraram um hábito.

“Me encontro bem, as lesões desapareceram. Então por qual motivo não seguir? Ter muita dor mudou meu caráter, mais do que o necessário. Agora vivo com a dor controlada e isso não me deixa amargo. Mas quando tenho dificuldade em descer as escadas em casa, é difícil ficar muito feliz”, admitiu, bem humorado.

Sobre vencer um próximo Grand Slam para aumentar a lista de títulos de 22 para 23, ele se mostrou realista.

“Não digo que impossível ganhar outro Grand Slam porque no final as coisas no esporte mudam muito rapidamente. E não estou frustrado por uma razão simples: dentro das minhas possibilidades, fiz todo o possível para que as coisas corressem da melhor maneira possível para mim. Não me iludo e tenho consciência das dificuldades que enfrento, a idade e os problemas físicos que não me permitem treinar 100%. Mas isso não tira meu entusiasmo”, explicou.

Sobre Alcaraz

O espanhol de 37 anos também falou sobre Carlos Alcaraz, seu jovem compatriota, agora número 2 do mundo, e deu um conselho a Carlitos.

“Ele tem uma projeção brutal, juventude, potência, ambição. A projeção de alguém muito grande também a tem, mas nas carreiras de cada atleta podem acontecer muitas coisas, incluindo as que não dependem de nós. Se tivesse que lhe dizer algo, diria que melhore e que continue a melhorar. Continuar sempre a melhorar, ter a vontade de continuar a melhorar é o que te mantém motivado”, começou afirmando.

Nadal fala por experiência própria. “Isso foi o que me motivou durante toda a minha carreira. Ir treinar por treinar aborrece-me profundamente. Diverte-me ir treinar porque me entusiasma melhorar, levanto-me com a ideia de querer melhorar em algo, isso foi o que me manteve sempre com vontade de competir”, reforçou.

