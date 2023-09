Esporte Morre Marinho Peres, ex-zagueiro do Inter, Santos e da Seleção Brasileira, aos 76 anos

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2023

Marinho foi campeão brasileiro pelo Inter. Foto: Reprodução/Instagram

Morreu na noite desta segunda-feira (18) Marinho Peres. O ex-zagueiro de 76 anos, campeão brasileiro com o Inter em 1976, estava internado há um mês. A morte foi divulgada pela viúva Mazé em suas redes sociais. A causa não foi divulgada.

O Colorado lamentou o falecimento de seu ex-jogador. Ele também atuou por Santos (onde foi campeão paulista, em 1973), Palmeiras, Barcelona e Seleção Brasileira, pela qual disputou a Copa do Mundo de 1974, na Alemanha, como titular da zaga e capitão do time. Seu primeiro clube como profissional foi o São Bento-SP, em 1965. Já o último antes da aposentadoria como jogador foi o America-RJ, em 1981.

A performance do zagueiro na Copa de 1974 chamou atenção do Barcelona, dos lendários Rinus Michels e Johan Cruyff, respectivamente o treinador e a estrela da Holanda que eliminara o Brasil daquele Mundial e encantara o planeta mesmo sem ter sido campeã. No entanto, sua passagem pelo clube catalão foi comprometida por fatores extracampo.

Forças Armadas

De cidadania espanhola, o zagueiro precisou conviver com o risco (e, posteriormente, pressão) de ter que servir as Forças Armadas do país. A diretoria do Barcelona não conseguiu contornar a situação, e, quando a Marinha apertou o cerco, a solução foi negociá-lo com o Inter e mandá-lo de volta ao Brasil às pressas. Em Porto Alegre, recuperou a tranquilidade e foi campeão gaúcho e brasileiro.

Treinador

O América foi o primeiro clube de Marinho Peres como treinador. Sua trajetória no comando técnico incluiu Santos (duas passagens, em 1988 e 2008) e Botafogo (entre 1996 e 1997). Como técnico do Botafogo, conquistou a Taça Guanabara de 1997. Mas o maior destaque nesta fase da carreira foi no futebol português. O ex-zagueiro treinou clubes como Vitória de Guimaraes, Sporting e Belenenses. Por este último, venceu a Taça de Portugal, em 1989.

O último trabalho de Marinho Peres como treinador foi justamente no Belenenses, em 2011. Sua saúde estava debilitada desde 2019, quando sofrera um AVC (acidente vascular-cerebral).

