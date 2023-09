Rio Grande do Sul Detran mobiliza serviços de guincho para que a cidade gaúcha de Muçum retire das ruas os veículos danificados

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2023

Remoção é gratuita, com apoio dos Centros de Remoção e Depósito do Vale do Taquari. (Foto: Guilherme Hamm/Secom)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para auxiliar no processo de reorganização das cidades gaúchas mais atingidas pelos efeitos da chuva excessiva deste mês, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) mobilizou no município de Muçum (Vale do Caí) o serviço de guinchos de Centros de Remoção e Depósito credenciados à autarquia. O objetivo é agilizar a retirada de veículos danificados que permanecem nas ruas.

A solicitação do reboque é feita diretamente por meio do telefone (51) 99997-8759, para que a Brigada Militar (BM) providencie o equipamento. De forma gratuita, os veículos são então conduzidos a um local indicado pelo proprietário dentro do perímetro urbano, podendo ser retirados a qualquer momento.

Para conferir a lista de removidos, basta consultar divulgação diária nos canais de comunicação do Detran gaúcho. O site é detran.rs.gov.br.

A iniciativa está inserida no âmbito das ações da força-tarefa do governo do Rio Grande do Sul para atendimento aos desabrigados e demais vítimas dos transtornos causados por temporais, enxurradas, alagamentos e outros incidentes climáticos dos últimos dias.

Além de custear as remoções, o Departamento Estadual de Trânsito também oferece temporariamente a gratuidade da segunda via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para moradores de cinco das cidades afetadas pela recente passagem de um ciclone pelo território gaúcho. O diretor-geral do Detran, Mauro Caobelli, ressalta:

“Estamos atentos às necessidades dos moradores e das prefeituras, inclusive estudando outras formas de contribuir com a reconstrução das cidades e das próprias vidas das pessoas, colaborando dentro de nossas competências com a força-tarefa presenta na região. Logo poderemos anunciar novas medidas”.

(Marcello Campos)

