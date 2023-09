Porto Alegre Obras no Centro de Porto Alegre alteram o trânsito nas ruas Doutor Flores, Voluntários da Pátria e Senhor dos Passos

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2023

Prefeitura não informou o prazo de duração dos trabalhos. (Foto: Luciano Lanes/PMPA)

A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMMU) de Porto Alegre anunciou para as 9h desta quinta-feira (21) o início de um bloqueio total ao trânsito de veículos no cruzamento das ruas Doutor Flores com Voluntários da Pátria. O motivo é o avanço das obras de revitalização de parte do Centro Histórico. Não foi divulgado o prazo de duração dos trabalhos.

O semáforo da esquina, localizada nas imediações do “Camelódromo”, permanecerá desligado durante a realização das obras. Também será desativado temporariamente o ponto de táxi da Senhor dos Passos junto ao prédio da antiga loja Hipo Imcosul.

Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) atuarão no local, orientando motoristas e pedestres. Confira as principais medidas para readequar o fluxo de veículos no local e amenizar possíveis transtornos:

– O sentido da circulação será invertido no trecho da Senhor dos Passos entre a rua Voluntários da Pátria e a avenida Alberto Bins.

– Condutores que trafegarem pela Alberto Bins para acessar a Senhor dos Passos não poderão fazer a conversão diretamente à esquerda. Em vez disso, terão que acessar dobrando à direita uma quadra antes, na rua Pinto Bandeira, depois dobrar à esquerda na rua Voluntários da Pátria e novamente à esquerda na Senhor dos Passos.

Substituição de rede

Já no trecho da Doutor Flores entre Rua da Praia e General Vitorino, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) iniciou nesta segunda-feira (18) a substituição de redes de água. A obra deve ser concluída até o fim do mês, se as condições climáticas ajudarem. Não há impacto à circulação de veículos.

De acordo com a prefeitura, serão instalados aproximadamente 200 metros de nova estrutura (100 metros em cada lado da via). O novo material consiste em tubulações de plástico resistente, confeccionado em polietileno de alta densidade (Pead) com 100 milímetros de diâmetro.

Conservação de ruas

Também nesta segunda-feira, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) divulgou a lista de ruas com serviços em andamento pelas equipes da Diretoria de Conservação de Vias Urbanas (DCVU). Os trabalhos devem prosseguir até a sexta-feira (22), conforme detalhado no site prefeitura.poa.br.

A prefeitura alerta que podem ser necessárias alterações no trânsito e desvios. O cronograma de serviços pode atrasar ou sofrer alterações em caso de chuva ou devido às demandas urgentes. Pedidos urgentes de conservação de vias devem ser feitos pelo aplicativo 156+POA ou pelo telefone 156.

(Marcello Campos)

