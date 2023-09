Grêmio Em partida eletrizante, Grêmio empata em 4 a 4 com o Corinthians pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2023

Tricolor gaúcho chegou a fazer 2 a 0 mas permitiu a virada ainda no primeiro tempo. Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Grêmio e Corinthians disputaram em São Paulo, na noite dessa segunda-feira (18), o jogo adiado da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi movimentada de ambos os lados e terminou com empate de 4 a 4. Nathan, Cristaldo, Everton Galdino e Luiz Suárez marcaram para o Tricolor gaúcho, que se mantém em terceiro lugar na tabela, com 40 pontos.

Agora as atenções da equipe comandada por Renato Portaluppi se voltam para o próximo confronto, pela 24ª rodada da competição. O adversário é o Palmeiras (vice-líder, com 44 pontos), às 21h30min desta quinta-feira (21) em Porto Alegre.

Jogo

Durante os dois tempos de duelo na Neo Química Arena, as duas equipes partiram para o ataque, criando boas oportunidades. Logo nos primeiros instantes, o Grêmio levou perigo com Villasanti e Reinaldo, enquanto do outro lado, quem tentou abrir a contagem foi Matías Rojas.

O Tricolor pressionava a todo instante a saída de jogo paulista e chegou com efetividade passados 20 minutos: após jogada de pé em pé, Nathan tabelou com F. Cristaldo, que deu o passe para o meia. O camisa 14 chutou cruzado, no canto direito da meta paulista, abrindo a contagem. Seis minutos depois, foi quem pifou no primeiro gol que marcou. Reinaldo cruzou na medida para Cristaldo, que desviou de cabeça para o fundo das redes.

Mas os donos da casa conseguiram reagir na reta final e virar o placar: primeiro, com um pênalti a seu favor, em que Fábio Santos descontou para os paulistas. Nos acréscimos, o segundo gol saiu depois de uma cobrança de escanteio: Lucas Veríssimo desviou de cabeça, deixando tudo igual. O terceiro veio no minuto final, dos pés de Yuri Alberto, que conseguiu assinalar e virar o marcador.

O Grêmio não se abalou e reagiu logo no início da etapa complementar. Everton Galdino recebeu na entrada da área e soltou uma bomba, assinalando um golaço, deixando tudo igual, com 6 minutos jogados. Aos 12 minutos veio o gol da virada: Luiz Suárez tabelou com Vilassanti e mandou de bico para o fundo da meta, colocando o Imortal na frente no marcador novamente. Mas cerca de dez minutos depois, a equipe paulista conseguiu marcar o quarto com Giuliano, que trabalhou com Wesley e foi efetivo.

Ficha técnica

– Corinthians: Cássio; Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano e Fábio Santos; Moscardo (Giuliano), Maycon (Cantillo), Renato Augusto e Rojas (Mosquito); Pedro (Wesley) e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

– Grêmio: Gabriel Grando; Fábio, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Nathan (Everton Galdino) e Cristaldo (Ferreira); JP Galvão (André) e Suárez (Luan). Técnico: Renato Portaluppi.

– Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO). Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Leone Carvalho Rocha (GO). VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).

