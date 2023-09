Rio Grande do Sul Banrisul instala agências provisórias para atendimento ao público em duas cidades devastadas por ciclone no Estado

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2023

Instalações foram montadas nos mesmos endereços de suas sedes em Muçum e Roca Sales. (Foto: Gustavo Mansur/Secom-RS)

Por meio de estandes especialmente construídos, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) retomou nesta segunda-feira (18) o atendimento ao público em Muçum e Roca Sales, duas das cidades gaúchas mais atingidas pela passagem de um ciclone neste mês. Ambas as unidades ficam nos mesmos endereços onde funcionavam antes da destruição de suas sedes pela chuvas no Vale do Taquari.

– Em Muçum, a estrutura está localizada na rua Barão do Rio Branco nº 236.

– Já as instalações provisórias de Roca Sales ficam na rua Napoleão Maioli nº 210.

Dentre os serviços disponíveis neste primeiro dia de atendimento, a maior procura foi por saques e liberação de linhas de crédito. O governo gaúcho ressalta que as duas agências originais serão reconstruídas em breve.

Os serviços presenciais são prestados de segunda a sexta-feira, com horário ampliado: 8h30min às 17h30min. Da mesma forma, o horário das salas de autoatendimento está estendido, em caráter excepcional, das 8h às 20h durante todos os dias da semana.

O Banrisul disponibiliza, ainda, canais à distância como o aplicativo Banrisul, o Internet Banking (Home e Office) e o Banrifone (0800-541-88-55). Outra alternativa remota é o canal oficial de whatsapp para interação por mensagem de texto – o número é (51) 3215-1800.

Informações adicionais e esclarecimentos podem ser acessadas no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) do Banrisul, pelo telefone 0800-646-15-15 (disponível 24 horas), durante os sete dias da semana. Também é oferecido um número exclusivo e gratuito para os clientes da região: 0800-040-6044.

Situação anterior

Antes da montagem dos estandes temporários, os clientes das agências de Muçum e Roca Sales vinham sendo atendidos provisoriamente em outras cidades: em Arroio do Meio (rua Doutor João Carlos Machado nº 811, fone 51- 2132-50-50) e em Encantando (rua Júlio de Castilhos nº 1165).

“É extremamente importante o banco estar presente nas comunidades em um momento tão desafiador para todo mundo”, salienta a diretora administrativa da estatal, Marivania Fontana. “Estamos com todas as nossas equipes à disposição para ajudar as pessoas a se reerguerem, retomarem suas atividades e negócios, bem como terem suas moradias reconstituídas”.

(Marcello Campos)

2023-09-18