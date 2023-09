Rio Grande do Sul Sobe para dez o número de desaparecidos por causa da chuva em excesso no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2023

Ao todo, quase 360 mil gaúchos foram afetados pela passagem de ciclone neste mês. (Foto: Arquivo/Defesa Civil)

Balanço divulgado na noite desta segunda-feira (18) pela Defesa Civil estadual ampliou de nove para dez o número de desaparecidos por causa das enchentes, enxurradas e outros incidentes climáticos relacionados à chuva intensa que atinge o Rio Grande do Sul neste mês. A estatística foi ampliada pela inclusão de uma mulher de 45 anos e que sumiu em Santa Tereza (Vale do Taquari).

O companheiro dela está entre os 48 mortos confirmados até agora. Conforme testemunhas, nos primeiros dias de temporal em setembro o casal – que residia em Guaporé – estava junto e não retornou para casa. O corpo do homem foi encontrado menos de 48 horas depois.

Perdas humanas

– Muçum: 16.

– Roca Sales: 12.

– Cruzeiro do Sul: 5.

– Lajeado: 3.

– Colinas: 2.

– Estrela: 2.

– Ibiraiaras: 2.

– Bom Retiro do Sul: 1.

– Encantado: 1.

– Imigrante: 1.

– Mato Castelhano: 1.

– Passo Fundo: 1.

– Santa Tereza: 1.

Desaparecidos

– Muçum: 4.

– Lajeado: 2.

– Arroio do Meio: 1.

– Encantado: 1.

– Roca Sales: 1.

– Santa Tereza: 1.

Outros dados

– Feridos: 943.

– Resgatados: 3.130.

– Municípios afetados: 105.

– Desabrigados no momento: 753.

– Desalojados: 20.988.

– Total de afetados: 359.893.

Esforço de atualização

Um gabinete itinerante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) passará por sete municípios do Vale do Taquari para mensurar as perdas e coletar os dados das empresas localizadas nas áreas atingidas pelas fortes chuvas e enchentes. A ação começou nesta segunda-feira e prossegue até a sexta (22).

O primeiro dia de atividades ocorreu na cidade de Muçum, contando com a presença do diretor-geral da Sedec, Leandro Evaldt, e pelo diretor-geral adjunto, Roger Pozzi. Ambos estão na organização da iniciativa e participarão in loco todos os dias. A iniciativa conta com a parceria da Junta Comercial do Rio Grande do Sul, entidade vinculada à Sedec, que trabalhará na recuperação de documentos.

Nesta segunda-feira, foram atendidas 170 empresas. O processo começa pelo preenchimento de um formulário com questões específicas. O objetivo é auxiliar no direcionamento da situação da empresa e contribuir para categorização de perfil. Essas informações ajudam no acesso às linhas de crédito de bancos, como Badesul e BRDE, ambos vinculados à pasta, além do Banrisul.

“Nossa expectativa é atender cerca de 800 empresas. É muito importante estarmos aqui, ajudando os empreendedores locais”, disse Evaldt. “A partir do cruzamento desses dados, vamos ter uma visão mais clara da situação para apoiar melhor esses empresários”, completou Pozzi.

A presidente da Junta Comercial do Rio Grande do Sul, Lauren Momback, afirmou que a entidade não medirá esforços para amparar os empresários e os municípios afetados pelas enchentes. “Nosso objetivo é que os empreendedores possam retomar os seus negócios o mais breve possível. Estamos trabalhando para que essas pessoas tenham condições para trabalhar novamente, gerando renda, mantendo empregos e voltando a ter uma vida digna”, salientou.

A agenda do gabinete itinerante da Sedec já está definida. Nesta terça-feira (19), haverá o reforço de integrantes da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional. A equipe estará em Muçum, Colinas e Cruzeiro do Sul. Na quarta-feira (20), feriado estadual da Revolução Farroupilha, as atividades serão realizadas durante o dia inteiro em Roca Sales. Na quinta (21) o grupo estará em Encantado e Arroio do Meio. Já na sexta-feira (22), o roteiro será concluído em Lajeado.

Com o fim dessa etapa, inicia-se a análise dos formulários em conjunto com os bancos. O objetivo é encontrar soluções financeiras para cada empresa. Titular da Sedec, Ernani Polo ressalta:

“O Estado está fazendo a sua parte e tomando a frente na consolidação desse diagnóstico, que será feito rapidamente”, ressaltou . “De posse dos resultados, vamos fazer a mediação com os bancos para ver de que forma podemos atender às empresas. É um processo trabalhoso, mas estamos, como poder público, fazendo todas as tentativas viáveis para contemplar as empresas da região”.

(Marcello Campos)

