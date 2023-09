Rio Grande do Sul Gabinete itinerante do governo gaúcho avalia as perdas das empresas atingidas pelas enchentes no Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2023

A expectativa é atender cerca de 800 empresas ao longo desta semana. (Foto: Gustavo Carus/Sedec)

Um gabinete itinerante da Sedec (Secretaria de Desenvolvimento Econômico) do Rio Grande do Sul passará por sete municípios do Vale do Taquari para mensurar as perdas e coletar os dados das empresas localizadas nas áreas atingidas pelas enchentes. A ação iniciou na segunda-feira (18) e prosseguirá até sexta-feira (22).

O primeiro dia de atividades ocorreu na cidade de Muçum. A iniciativa conta com a parceria da Junta Comercial do Estado, que trabalhará na recuperação de documentos perdidos.

Na segunda-feira, foram atendidas 170 empresas. O processo começa pelo preenchimento de um formulário com questões específicas. O objetivo é auxiliar no direcionamento da situação da empresa e contribuir para a categorização de perfil. Essas informações ajudam no acesso às linhas de crédito de bancos, como Badesul, BRDE e Banrisul.

A expectativa é atender cerca de 800 empresas ao longo desta semana. Nesta terça, os trabalhos do gabinete itinerante ocorrem em Muçum, Colinas e Cruzeiro do Sul. Nesta quarta-feira (20), as atividades serão em Roca Sales. Na quinta-feira (21), o grupo estará em Encantado e Arroio do Meio. Na sexta (22), a equipe atenderá a cidade de Lajeado.

Com o fim dessa etapa, começará a análise dos formulários em conjunto com os bancos. O objetivo é encontrar soluções financeiras para cada empresa.

