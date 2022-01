Esporte Djokovic é fotografado abraçando crianças em evento um dia após testar positivo para covid

8 de janeiro de 2022

Atleta anti-vacina pode ter contaminado fãs mirins em encontro de caridade, em Belgrado. (Foto: reprodução/People)

Polêmica estrela anti-vacina do tênis, Novak Djokovic foi fotografado sorrindo enquanto distribuía prêmios para um grupo de jovens fãs em evento beneficente de tênis, menos de 24 horas depois de testar positivo para Covid, informa o site da revista People.

O número 1 do mundo testou positivo em 16 de dezembro, mas foi visto sem máscara durante a cerimônia no Novak Tennis Center em Belgrado, que ocorreu no dia 17.

O sérvio Djokovic foi detido no aeroporto de Melbourne por nove horas em 4 de janeiro, após tocar o solo para jogar o Aberto da Austrália, e desde então foi forçado a se isolar em um hotel.

O nove vezes campeão do Aberto da Austrália provocou uma grande reação depois que foi concedida uma isenção de vacina para jogar na competição.

Os organizadores do torneio inicialmente confirmaram que sua isenção médica foi concedida por dois painéis médicos independentes organizados pela Tennis Australia e pelo estado de Victoria. Mas a Força de Fronteira da Austrália confirmou que o visto de Djokovic foi revogado depois que ele desembarcou para participar do Aberto da Austrália por volta das 23h15, horário local, na última quarta-feira.

O pedido de liminar de Djokovic contra o cancelamento do visto foi formalizado em audiência no Tribunal Federal de Circunscrição e Família, na última quinta.

Seus advogados argumentaram que ele foi dispensado da vacina porque havia se recuperado recentemente do vírus.

Conterrânea

A tenista tcheca Renata Voracova, de 38 anos, deixou a Austrália neste sábado (8) depois do cancelamento de seu visto por motivos sanitários. A atleta estava no mesmo centro de detenção que o sérvio Novak Djokovic, ambos proibidos de entrar no país já que não cumpriram com as rígidas condições impostas na luta contra a Covid.

A tenista tcheca pegou um voo de Melboune na noite de sábado na Austrália. Voracova estava na mesma situação que Djokovic: não vacinada contra a Covid-19, recebeu uma isenção da Federação Australiana para que pudesse disputar o Aberto da Austrália, que começa no dia 17 de janeiro, depois de ter sido infectada pelo vírus no final do ano passado.

Mas, assim como o sérvio nº 1 do mundo, as autoridades barraram sua entrada no país, considerando que o motivo da sua isenção não cumpria as condições estritas de entrada no território no âmbito da luta contra a Covid.

Em entrevista aos jornais tchecos DNES e Sport na sexta-feira, Voracova contou sua experiência naquele centro. “Estou em uma sala e não posso ir a lugar nenhum”, declarou a tenista especialista em duplas. “Não consigo abrir a janela mais do que alguns centímetros”, continuou ela.

“Há guardas por toda parte, inclusive abaixo da minha janela, o que é muito engraçado. Talvez eles pensem que vou pular e fugir”, acrescentou ela.

