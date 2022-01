Esporte Cristiano Ronaldo faz pressão por novo técnico e ameaça rescindir com Manchester United

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2022

Jogador está descontente com campanha do seu time. (Foto: Reprodução)

O português Cristiano Ronaldo sinalizou que pode rescindir o contrato com o Manchester United, que vai até julho de 2023, caso o próximo treinador da equipe não seja de seu agrado. Segundo o jornal britânico “Daily Star”, o atacante deu um ultimato à diretoria sobre a situação.

A equipe vem sendo comandada interinamente por Ralf Rangnick. O astro é contrário a uma possível efetivação do alemão, que assumiu o posto após a demissão de Ole Gunnar Solskjaer. A princípio, Rangnick ocupará um cargo na diretoria na temporada 2022/2023.

O United acumula partidas abaixo do esperado e ocupa apenas a sétima colocação na Premier League. A imprensa inglesa noticiou nas últimas semanas que a insatisfação com o atual treinador é compartilhada por outros nomes do elenco.

“Ele achou que tudo seria melhor. Ele é um vencedor e quer erguer troféus, então quem quer que seja o próximo treinador é a chave para ele decidir sua próxima jogada”, disse uma fonte ao jornal britânico.

Os treinadores mais cotados para assumirem a equipe após a saída de Solskjaer são Mauricio Pochettino, Erik ten Hag e Brendan Rodgers.

Cristiano Ronaldo retornou em agosto do ano passado ao United, time que o projetou mundialmente, após defender a Juventus. Ele tem 14 gols em 21 jogos na atual passagem.

Recordes

O jogador português é notoriamente um dos maiores futebolistas de todos os tempos. E, em 2021, comprovou mais uma vez isso. Ele é uma máquina de empilhar recordes tanto pela seleção quanto por clubes.

Autor de um dos gols da vitória de Portugal sobre o Catar (3 a 0), em amistoso de outubro, Cristiano Ronaldo usou as redes sociais para enaltecer mais um recorde alcançado na gloriosa carreira.

O jogador de 36 anos chegou a 181 partidas pela seleção portuguesa e se tornou o jogador europeu com mais convocações.

“Os recordes são sempre marcantes, mas aqueles que caem ao serviço da nossa seleção assumem uma dimensão especial”, escreveu CR7, ilustrando a postagem com fotos das conquistas de Eurocopa de 2016 e da Liga das Nações de 2019.

Veja abaixo uma lista de recordes do atacante do Manchester United, que é considerado o jogador com mais gols em jogos oficiais de todos os tempos: 789 bolas na rede.

POR CLUBES:

— Maior artilheiro da história do Real Madrid: 450 gols

— Maior artilheiro da história do Mundial de Clubes: 7 gols

— Maior artilheiro da história da Liga dos Campeões: 136 gols

— Maior artilheiro numa única edição de Champions: 17 gols (2013/14)

— Único jogador a marcar em três finais diferentes de Champions

— Jogador com maior sequência de jogos seguidos na Champions marcando gols: 11 jogos

— Jogador com mais partidas na Champions: 178

— Jogador com mais gols em fases mata-mata da Liga dos Campeões: 67

PELA SELEÇÃO PORTUGUESA:

— Jogador que mais vezes vestiu a camisa da Seleção de Portugal: 181 partidas

— Jogador com mais gols por uma seleção nacional: 112 gols

— Jogador europeu com mais convocações: 181

