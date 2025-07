Porto Alegre Dmae alerta para golpes contra consumidores envolvendo sites falsos em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2025

As páginas falsas na internet oferecem serviços como emissão da segunda via da conta de água Foto: Luciano Lanes/PMPA As páginas falsas na internet oferecem serviços como emissão da segunda via da conta de água. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) emitiu um alerta à população de Porto Alegre sobre a identificação, nos últimos meses, de sites falsos utilizando indevidamente o nome e a marca do órgão para lesar os consumidores.

As páginas falsas na internet oferecem serviços como emissão da segunda via da conta de água e alteração de titularidade com o objetivo de coletar dados pessoais ou realizar cobranças indevidas.

“Todos os canais oficiais do Dmae estão hospedados exclusivamente em domínios da prefeitura de Porto Alegre e da Procempa. Os serviços on-line devem ser acessados somente pelo portal oficial. Em caso de dúvidas, os clientes devem contatar as equipes do Departamento por meio do Sistema 156, na opção 2, ou nos postos de atendimento presenciais”, afirmou o Dmae.

“As medidas jurídicas cabíveis já estão sendo tomadas para garantir a remoção das páginas fraudulentas e a responsabilização dos criminosos”, prosseguiu o departamento.

https://www.osul.com.br/dmae-alerta-para-golpes-contra-consumidores-envolvendo-sites-falsos-em-porto-alegre/

2025-07-20