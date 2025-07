Economia Secretário de Comércio dos Estados Unidos reafirma que tarifas comerciais começam em 1° de agosto

Howard Lutnick disse que nada impede que haja negociações após essa data

O secretário de Comércio norte-americano, Howard Lutnick, reafirmou neste domingo (20) que as tarifas comerciais sobre os produtos do Brasil e de outros países exportados aos EUA passarão a valer a partir de 1º de agosto. No entanto, segundo ele, nada impede que haja uma negociação após essa data.

“Em 1º de agosto, as novas alíquotas tarifárias entram em vigor. Nada impede que os países conversem com a gente depois da data, mas eles vão começar a pagar as tarifas em 1º de agosto”, disse o secretário ao defender que as tarifas pagarão o déficit norte-americano e tornarão a economia dos EUA mais forte. “Estamos defendendo os Estados Unidos”, declarou em entrevista.

Segundo o secretário, que está confiante em um acordo com a União Europeia, países menores, como nações da América Latina, Caribe e África, pagarão a tarifa base de 10%, enquanto economias maiores ou “se abrirão” ou pagarão uma tarifa justa aos EUA por “não se abrirem” e tratarem o país de “forma injusta”.

Na ocasião, Lutnick também mencionou que o presidente dos EUA, Donald Trump, com certeza vai renegociar o Acordo Estados Unidos-México-Canadá. “Faz um sentido perfeito para o presidente renegociar. Ele não quer carros fabricados no Canadá ou no México quando podem ser fabricados em Michigan e Ohio. É melhor para os trabalhadores americanos”, ressaltou.

