Por Redação O Sul | 23 de abril de 2020

Canalização implantada abastecerá, em caráter provisório, região do entorno do aeroporto e comunidade Vila Dique. Foto: DMAE/PMPA Canalização implantada abastecerá, em caráter provisório, região do entorno do aeroporto e comunidade Vila Dique. (Foto: DMAE/PMPA) Foto: DMAE/PMPA

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) deve concluir nesta sexta-feira (24) a obra emergencial de extensão da canalização de água na área do Aeroporto Internacional Salgado Filho (na antiga avenida Dique). Até a conclusão dos trabalhos, pode haver interrupção ou intermitência no abastecimento em parte das avenidas Severo Dullius e das Indústrias. Na avenida Dique, a comunidade que ainda reside no local foi informada do serviço e está recebendo abastecimento por caminhões-pipa.

Os 600 metros de rede nova estão sendo implantados desde terça-feira (21) por equipes próprias do Departamento, com tubulação e materiais disponíveis em estoque. A canalização implantada abastecerá, em caráter provisório, a região do entorno do aeroporto e a comunidade Vila Dique durante a execução das obras de expansão do Salgado Filho. Desde a semana passada, ocorreram diversos rompimentos na rede de água existente devido às atividades de aterramento e do maquinário pesado utilizado na obra de ampliação do aeroporto.

