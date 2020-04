Porto Alegre Marchezan conversa com industriais sobre possível retomada gradual de atividades econômicas

23 de abril de 2020

Marchezan durante reuniões por videoconferência. Foto: Anselmo Cunha/PMPA Marchezan durante reuniões por videoconferência. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

O prefeito Nelson Marchezan Júnior se reuniu, por videoconferência, com representantes da indústria, nesta quinta-feira (23), para conversar sobre a possibilidade de retomada gradual das atividades econômicas. O encontro contou com a presença do presidente da Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul), Gilberto Petry. Desde 16 de março, quando as primeiras medidas de combate ao coronavírus foram implementadas na Capital, o Executivo mantém uma agenda constante com diversas áreas. Pela manhã, o prefeito já havia conversado com o setor do comércio.

Na quarta-feira (22), Marchezan assinou decreto liberando, de forma controlada, as atividades da construção civil, mediante adoção de uma série de protocolos técnicos de higiene, proteção à saúde e minimização do risco de contágio. Aos empresários da indústria, nesta quinta, apresentou números que indicam redução na demanda por leitos de tratamento intensivo, uma das referências usadas pela equipe técnica da Secretaria Municipal da Saúde para avaliar a situação epidemiológica de Porto Alegre. “Nossa análise é que chegamos a esse resultado em razão das ações acertadas e executadas no prazo correto”, afirmou.

“Estamos em uma situação em que é possível aplicar algumas medidas lentas e cautelosas para o retorno gradual das atividades, mas sempre acompanhando os resultados e comparando com outras cidades. Analisamos diariamente os dados de cada setor, da saúde, de finanças e mobilidade”, disse o prefeito Nelson Marchezan Júnior

Evidências técnicas e experiências internacionais mostram que o distanciamento social é a medida mais eficaz para controlar a proliferação do coronavírus. “O plano é evitar aglomerações, não podemos correr o risco de colapsar o sistema de saúde”, observa o secretário municipal adjunto de Saúde, Natan Katz.

Também participaram da reunião virtual o secretário extraordinário de Enfrentamento ao Coronavírus, Bruno Miragem; os secretários municipais de Relações Institucionais, Christian Lemos, e de Desenvolvimento Econômico, Leonardo Hoff; o presidente do Sinduscon/RS (Sindicato da Indústria da Construção do Rio Grande do Sul), Aquiles Dal Molin Júnior; o vice-presidente do Sinmetal (Sindicato das Indústrias Metalúrgicas Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico), André Meyer da Silva; o presidente do Sindicato da Indústria Gráfica do RS, Ângelo Garbarski; o vice-presidente da Abimaq (Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos do RS), Hernane Kaminski Cauduro; e o presidente do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos do RS, Thômaz Nunnenkamp, entre outros dirigentes de entidades ligadas ao setor.

