Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2023

Cadastradores são identificados com uniformes da empresa Aquatec Sul. (Foto: Márcio Nunes/PMPA)

Com o objetivo de melhor conhecer o perfil de utilização de seus serviços, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) de Porto Alegre inicia nesta terça-feira (3) o recadastramento dos clientes, junto com uma pesquisa inédita. O objetivo é obter informações capazes de auxiliar na implantação de melhorias no atendimento, reserva e distribuição – já estão sendo realizadas trocas de hidrômetros obsoletos, por exemplo.

Esta é a primeira pesquisa do órgão para conhecer os hábitos de consumo na cidade. Os cadastradores comparecerão uniformizados, com a identificação da empresa Acquatec Sul e do Dmae. Eles farão perguntas básicas sobre a residência e seus moradores – número de pessoas, categoria do imóvel, metragem e outros dados relevantes.

“É importante deixar claro que o Dmae não solicita dados como o CPF do cidadão e outros documentos e também não cobra nenhum pagamento em dinheiro ao morador”, destaca o diretor-geral do Dmae, Alexandre Garcia, que prossegue:

“Esta pesquisa ajuda o Dmae a conhecer melhor seus usuários e é muito importante, pois tivemos uma grande migração de pessoas dentro da própria cidade com o crescimento acentuado, por exemplo, da Zona Sul. Também com a troca de hidrômetros, assegura o funcionamento adequado, garantindo que a conta que chegará na sua casa estará com os valores corretos. Outro benefício que a pesquisa traz é a possibilidade de identificar onde exatamente o órgão precisa investir para garantir melhorias aos moradores”.

Bairros percorridos

Serão visitadas todas as 328 mil ligações de água existentes em Porto Alegre. O primeiro bairro a receber a ação será o Jardim Botânico, na Zona Leste. Depois as visitas e vistorias contemplarão Petrópolis, Bela Vista, Mont’Serrat, Auxiliadora e Santana. Em breve serão divulgados periodicamente os próximos bairros a serem percorridos.

Empresa contratada

A empresa executora foi contratada mediante licitação para realizar o recadastramento dos usuários e também a substituição de medidores que não apresentem um funcionamento regular. Após a conclusão da análise, a empresa contratada terá um prazo de 60 dias para a substituição dos hidrômetros. O prazo de execução do contrato é de cinco anos.

(Marcello Campos)

