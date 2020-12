Porto Alegre Dmae realiza serviços e bairros das Zonas Sul e Norte de Porto Alegre podem ficar sem água na próxima semana

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2020

O Dmae realiza serviços emergenciais que podem afetar o abastecimento de água Foto: Divulgação O Dmae realiza serviços emergenciais que podem afetar o abastecimento de água. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) vai realizar, na próxima semana, serviços emergenciais que podem afetar o abastecimento de água em Porto Alegre. Moradores da Zona Norte e Sul serão os atingidos pelos serviços agendados.

Na segunda-feira (14), o bairro Restinga Velha, na Zona Sul, deve ficar sem água a partir das 9h para desativação de uma canalização antiga no Núcleo Esperança (Acesso F 2). Segundo o Dmae, o fornecimento de água deve retornar somente à noite. Na terça-feira (15), a Zona Norte terá duas ações no bairro Rubem Berta e uma no Sarandi. Poderá faltar água em localidades desses bairros das 9h até a noite.

Já na noite de terça-feira, o serviço será interrompido às 22h para troca de um registro em uma das estações de bombeamento na Vila Ipiranga, afetando os bairros Chácara das Pedras, Cristo Redentor , Itú-Sabará, Três Figueiras, Vila Jardim e Vila Ipiranga. A previsão é normalizar o abastecimento ao longo da quarta-feira (15). Por se tratar de ambiente fechado, o serviço não depende do clima.

Na quarta-feira, será instalado um registro de água no bairro Hípica, na Zona Sul. O serviço será na esquina da Avenida Juca Batista com a Rua Hermes Pacheco para setorização da rede distribuidora. Parte do bairro Aberta dos Morros terá interrupção no abastecimento, a partir das 9h. A previsão é normalizar na madrugada de quinta-feira (17).

O Dmae esclarece que os serviços podem sofrer alterações em caso de chuva, exceto o marcado para a Vila Ipiranga, na próxima terça-feira. A orientação é que os clientes afetados reservem água para uso básico.

