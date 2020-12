Porto Alegre Transporte coletivo de Porto Alegre tem nova ampliação de viagens

12 de dezembro de 2020

Segundo a EPTC, as mudanças visam atender melhor a população.

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) anunciou novas mudanças na oferta de viagens no transporte coletivo de Porto Alegre para melhor atender a população. A linha 441 passou a ter ampliação na sua oferta aos sábados, com mais viagens e antecipação do horário de início da operação.

As linhas 171 e 179 serão reativadas nesta segunda-feira (14) e atenderão a demanda de dias úteis dos usuários dos bairros Ponta Grossa e Serraria. O atendimento aos finais de semana permanece sendo realizado pelas linhas 1716 e M79.

A partir desta segunda, a linha 281 também terá ampliação em sua oferta nos dias úteis, enquanto as linhas 209 e A81 terão adequações em suas tabelas horárias. Já na terça-feira (15), a linha 2603 terá aumento no seu número de viagens. A linha 347 já está em operação com sua oferta ampliada desde a última quarta-feira (09), com mais viagens e novos horários inclusos.

Confira as alterações:

Sábados:

Linha 441/Antônio de Carvalho – Ampliação de duas viagens por dia, de 68 para 70 viagens, com 35 por sentido. Antecipação do horário de início da operação da linha. Novos horários inclusos: 6h no sentido bairro-Centro e 6h35 no sentido Centro-bairro.

Dias úteis:

Linha 347/Alameda – Ampliação de duas viagens por dia, de 108 para 110 viagens, com 55 por sentido. Antecipação do horário de início da operação da linha. Novos horários inclusos: 5h30min no sentido bairro-Centro e 6h no sentido Centro-bairro.

Linha 171/Ponta Grossa – Oferta de 74 viagens por dia, com 38 no sentido bairro-Centro e 36 no sentido Centro-bairro. Intervalos médios entre viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) de 16 minutos, de 25 minutos entre as viagens no entrepico (das 9h às 16h) e de 25 minutos entre as viagens no pico da tarde (das 16h às 19h30). Início da operação da linha às 5h05min e término às 20h50min. Após o encerramento do horário de funcionamento da linha, os usuários com destino ao bairro Ponta Grossa passam a dispor da linha M79/Madrugadão Serraria Ponta Grossa com viagens até as 23h30min.

Linha 179/Serraria – Oferta de 80 viagens por dia, com 40 por no sentido. Intervalo médio entre as viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) de 25 minutos, de 22 minutos entre as viagens no entrepico (das 9h às 16h) e de 18 minutos entre as viagens no pico da tarde (das 16h às 19h30min). Início da operação da linha às 5h30min e término às 21h. Após o encerramento do horário de funcionamento da linha, os usuários com destino ao bairro Serraria passam a dispor da linha M79/Madrugadão Serraria Ponta Grossa com viagens até as 23h30min.

Linha 281/Campo Novo – Ampliação de duas viagens por dia, de 44 para 46 viagens, com 25 no sentido bairro-Centro e 21 no sentido Centro-bairro. Antecipação do horário de início da operação da linha. Novos horários inclusos: 5h10min no sentido bairro-Centro e 6h no sentido Centro-bairro.

Linha 209/Restinga – Adequação dos tempos de viagem. Viagem das 8h29min no sentido bairro-Centro será às 8h35min, e a das 9h30min no sentido Centro-bairro será às 9h40min.

Linha 2603/Belém Velho/Oscar Pereira – Ampliação de uma viagem por dia, de 12 para 13 viagens, com seis viagens no sentido bairro-Centro e sete no sentido Centro-bairro. Novo horário incluso: 19h40min no sentido Centro-bairro.

Linha A81/Alimentadora Campo Novo/Cavalhada – Na operação dentro dos bairros, os horários das 18h e 19h passam a ser às 18h15min e 19h15min, respectivamente.

