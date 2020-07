Porto Alegre DMLU fiscaliza coleta irregular de recicláveis no bairro Petrópolis

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2020

Foram emitidos três autos de infração durante a blitz realizada nesta quarta-feira. Foto: DMLU/PMPA Foram emitidos três autos de infração durante a blitz realizada nesta quarta-feira. (Foto: DMLU/PMPA) Foto: DMLU/PMPA

A prefeitura fez uma blitz de fiscalização contra a coleta irregular de resíduos seletivos na manhã desta quarta-feira (29), no bairro Petrópolis. Participaram da ação fiscais do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) e agentes da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) e da Guarda Municipal.

Foram emitidos três autos de infração por coleta irregular de recicláveis destinados à Coleta Seletiva do DMLU, no valor de 1.440 UFMs que equivalem a R$ 6.180,48 cada uma. Os infratores foram multados conforme o artigo 15 do Código Municipal de Limpeza Urbana que trata da exclusividade do DMLU na coleta regular, transporte e destinação do resíduo sólido reciclável em Porto Alegre. Duas autuações foram feitas na rua Coronel Corte Real e uma na rua Eça de Queiroz. A EPTC fez uma apreensão de veículo por licenciamento atrasado. A carga deste carro recolhido pela EPTC foi apreendida.

De acordo com o Serviço de Fiscalização do DMLU, o bairro Petrópolis foi escolhido por ser um local populoso, que gera um grande volume de resíduos recicláveis e por isto atrai a coleta irregular. “Os coletores irregulares geralmente triam os resíduos em locais impróprios e, aquilo que não querem, descartam em qualquer lugar, causando grande impacto ambiental”, destaca o diretor-geral do departamento, Renê Machado de Souza.

Denúncias sobre coleta irregular podem ser feitas diretamente ao sistema de atendimento da prefeitura, o fone 156, preferencialmente acompanhadas de imagens que ajudem a identificar os infratores.

