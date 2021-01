Porto Alegre DMLU realiza operação especial de limpeza na orla do Guaíba, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A limpeza da orla é feita rotineiramente pelas equipes do DMLU. Foto: Rafaela Redin/SMSUrb PMPA A limpeza da orla é feita rotineiramente pelas equipes do DMLU. (Foto: Rafaela Redin/SMSUrb PMPA) Foto: Rafaela Redin/SMSUrb PMPA

O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) de Porto Alegre montou uma operação especial de limpeza na orla do Guaíba. Os trabalhos tiveram início na tarde desta segunda-feira (11), e seguem até esta terça-feira (12) nas proximidades do Anfiteatro Pôr do Sol, mobilizando as equipes da Seção Centro do DMLU.

“Esta força tarefa de limpeza é mais uma das ações que será colocada em prática durante a nossa gestão, capitaneada pelo prefeito Melo, que estabeleceu como uma das metas melhorarmos a limpeza, a zeladoria e os serviços em toda a cidade”, explica o secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi Garcia.

O mutirão ocorre devido ao recuo do Lago Guaíba, onde os resíduos acumulados estão expostos na Região Central da Capital. A ação conta com 15 garis, com o auxílio de uma retroescavadeira e um caminhão truck. Os materiais recolhidos serão encaminhados para o aterro sanitário em Minas do Leão.

Segundo o diretor-geral do DMLU, René Machado de Souza, a grande quantidade de entulhos e dejetos nas margens são causados pelo descarte irregular: “O material trazido pela correnteza que fica visível quando o nível das águas está mais baixo nos mostra que ainda há muito descaso com o lago, e que precisamos trabalhar a responsabilidade de todos com o destino ambientalmente correto dos resíduos”, alerta.

Limpeza

A limpeza da orla é feita rotineiramente pelas equipes do DMLU, que atuam no local de segunda-feira a sábado, com um efetivo de cerca de 30 operários no total, divididos entre as regiões Centro, Sul e Extremo-sul da Capital.

Orla

No início do mês o prefeito Sebastião Melo visitou pontos da orla no Guarujá, Ipanema, Belém Novo e Lami.

“Muitos espaços públicos estão em falência e precisam de zeladoria para uso em segurança pela população. Vamos trabalhar para recuperar a infraestrutura básica, somando esforços com a iniciativa privada e conscientizando os moradores para a conservação”, afirmou o prefeito.

Na orla do Guarujá, banheiros públicos, churrasqueiras e quadras esportivas serão recuperados e instalados no Parque Zenon Simon e ao longo do calçadão de Ipanema, além da conservação definida para passeios e equipamentos esportivos. Também deve ser avaliada a estrutura do Arroio Capivara. No Extremo-Sul de Porto Alegre, o Lami terá ampliação dos acessos à praia.

Além dos acessos, as diferentes equipes da prefeitura serão mobilizadas para construir melhorias nos banheiros, instalação de lixeiras e churrasqueiras e outros serviços de infraestrutura na região.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre