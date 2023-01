Porto Alegre DMLU retira 15 toneladas de resíduos da Lomba do Pinheiro em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2023

Área na Zona Leste da Capital é alvo de descarte irregular de resíduos Foto: Edmílson Garay/DMLU PMPA Área na Zona Leste da Capital é alvo de descarte irregular de resíduos (Foto: Edmílson Garay/DMLU PMPA) Foto: Edmílson Garay/DMLU PMPA

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) realizou uma operação de limpeza no domingo (22), no Beco do David e na estrada da Pedreira, no bairro Lomba do Pinheiro, na Zona Leste de Porto Alegre. Dos locais, que são alvos de descarte irregular de resíduos, foram retiradas 15 toneladas de material.

Uma equipe composta por quatro garis e um fiscal do DMLU, com o auxílio uma retroescavadeira, um caminhão e uma caçamba, fez a limpeza dos focos de lixo.

O DMLU promove a limpeza regular dos focos de lixo dessas localidades. Somando, mensalmente são retiradas cerca de 46 toneladas de resíduos das áreas.

