Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2022

Limpeza foi realizada neste domingo Foto: André Carolino / DMLU / SMSURB / PMPA Foto: André Carolino / DMLU / SMSURB / PMPA

Mais de 25 toneladas de lixo foram retiradas de dois locais de descarte irregular de resíduos neste domingo (09), pelo DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana). As duas comunidades ficam nos bairros Bom Jesus e Lomba do Pinheiro, na Zona Leste de Porto Alegre.

De uma das frentes de trabalho, nas ruas Santa Isabel, Jayr Amaury Koebe e Joaquim Porto Villanova, no bairro Bom Jesus, foram retiradas dez toneladas. A outra equipe atuou no Beco do David, no bairro Lomba do Pinheiro, e coletou 15 toneladas de resíduos.

Os locais são alvo de descarte irregular de lixo. As equipes eram formadas por oito garis e fiscais, e tiveram o auxílio de um caminhão compactador, uma retroescavadeira e duas caçambas.

O DMLU faz a limpeza semanal dos focos de lixo dessas localidades. Somando, semanalmente são retiradas cerca de 29 toneladas de resíduos das áreas. O DMLU integra a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

A gente vive. A gente cuida é um movimento que convida a população a manter a cidade limpa e cuidar dos espaços públicos. Avanços importantes na zeladoria foram conquistados, mas ainda há muitos desafios para fazer de Porto Alegre uma cidade melhor para se viver. Coordenada pelo Gabinete de Comunicação Social da prefeitura, a iniciativa tem duração de 30 meses.

