Porto Alegre Van escolar é flagrada transportando alunos com selo de fora de operação, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2022

Veículos escolares aptos para condução de alunos devem conter o selo Azul da EPTC

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) flagrou, nesta segunda-feira (10), no Colégio Estadual Caldas Júnior, no bairro Partenon, em Porto Alegre, uma van escolar transportando alunos com o selo de fora de operação. O veículo foi recolhido ao depósito por não seguir a legislação, e o proprietário recebeu multa.

A EPTC realiza periodicamente vistorias nos veículos da frota credenciada. Quem for autorizado tem um selo de vistoria, afixado junto ao para-brisa, que indica a situação do veículo: vermelho significa reprovação (veículo não pode operar); amarelo significa aprovação provisória (veículo pode operar até a data informada no selo) e azul significa aprovação (veículo apto a operar até a próxima vistoria), ou seja, está em condições de transportar os alunos.

Além de itens indispensáveis à segurança, como pneus, freios e sinalização, ainda há atenção especial quanto à configuração, higiene e conforto no interior do veículo. No site da EPTC é possível consultar prefixos e escolas cadastradas. Para reclamações ou denúncias, fone 118 ou pelo e-mail fiscalizacaoescolar@eptc.prefpoa.com.br.

