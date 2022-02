Porto Alegre DMLU retira 80 toneladas de resíduos na Zona Norte de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2022

Uma equipe de oito garis e servidores, com o auxílio de duas retroescavadeiras, oito caminhões e um coletor, fez a limpeza do espaço. Foto: Jadir Rodrigues/DMLU Uma equipe de oito garis e servidores, com o auxílio de duas retroescavadeiras, oito caminhões e um coletor, fez a limpeza do espaço. (Foto: Jadir Rodrigues/DMLU) Foto: Jadir Rodrigues/DMLU

O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) fez um mutirão de limpeza no domingo (20), nas proximidades da Vila Saco do Cabral, na rua João Moreira Maciel, 1971, no bairro Humaitá, na Zona Norte de Porto Alegre. Do local, que é alvo de descarte irregular de resíduos, o departamento retirou cerca de 80 toneladas de resíduos.

Uma equipe de oito garis e servidores, com o auxílio de duas retroescavadeiras, oito caminhões e um coletor, fez a limpeza do espaço.

“Esta é mais uma tentativa de sensibilizar a população para o descarte correto de resíduos. Estamos trabalhando a limpeza em lugares críticos da cidade e intensificaremos a fiscalização dos descartes irregulares. Pedimos que os moradores ajudem a conservar as melhorias que serão feitas nos locais”, destaca o diretor-geral do DMLU, Paulo Marques.

O departamento já havia realizado uma limpeza na área no dia 16 de janeiro. Foram retiradas aproximadamente 20 toneladas de resíduos do local na ocasião.

