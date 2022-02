Política Supremo proíbe uso de trechos do acordo de leniência da empreiteira Odebrecht em ações contra Lula

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2022

Lewandowski, relator do recurso, foi contra a tese da PGR, que queria que ​​trechos do acordo pudessem ser utilizados nas ações caso o MPF assim desejasse. Foto: Nelson Jr./STF Lewandowski, relator do recurso, foi contra a tese da PGR, que queria que ​​trechos do acordo pudessem ser utilizados nas ações caso o MPF assim desejasse. (Foto: Nelson Jr./STF) Foto: Nelson Jr./STF

O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu, por três votos a dois, que informações do acordo de leniência firmado pela empreiteira Odebrecht não podem ser usadas em ações penais contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O julgamento se deu pelo plenário virtual da 2ª Turma e se encerrou na última sexta-feira (18).

O ministro Ricardo Lewandowski, relator do recurso, foi contra a tese da PGR (Procuradoria-Geral da República), que queria que ​​trechos do acordo pudessem ser utilizados nas ações caso o MPF (Ministério Público Federal) assim desejasse. Os ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques acompanharam o relator.

A divergência foi aberta pelo ministro Edson Fachin, relator das ações da Operação Lava-Jato no STF. O ministro André Mendonça acompanhou esse entendimento e também foi a favor do recurso.

Em junho do ano passado, o ministro Ricardo Lewandowski impediu, por meio de decisão liminar (provisória), o uso, no processo do Instituto Lula, de todas as provas obtidas a partir do acordo de colaboração premiada.

Na ação, Lula é acusado de ter recebido propina da Odebrecht. Segundo o MPF, o ex-presidente teria sido beneficiado com a compra de um terreno de R$ 12 milhões pela empreiteira para a construção da nova sede do Instituto Lula.

