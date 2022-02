Porto Alegre Prefeito de Porto Alegre anuncia vereador Claudio Janta como líder do governo

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2022

Claudio Janta (esquerda) em reunião com prefeito Melo, no paço municipal. Foto: Mateus Raugust/PMPA Claudio Janta (esquerda) em reunião com prefeito Melo, no paço municipal. (Foto: Mateus Raugust/PMPA) Foto: Mateus Raugust/PMPA

O prefeito Sebastião Melo participou da sessão ordinária da Câmara Municipal de Porto Alegre nesta segunda-feira (21) para comunicar pessoalmente aos parlamentares as mudanças na liderança do governo. O vereador Claudio Janta assume como líder, acompanhado de dois vice-líderes: Cláudia Araújo e Hamilton Sossmeier.

Melo agradeceu a parceria dos vereadores Idenir Cecchim, atual presidente do Legislativo, e comandante Nádia, que atuaram como líder e vice-líder. “A independência e a harmonia entre os poderes são essenciais ao bom desenvolvimento da cidade. Juntos construímos mudanças simbólicas para Porto Alegre ao longo do ano passado, com a contribuição aguerrida do Cecchim e da Nádia, a quem sou muito grato. Seguiremos trabalhando pautados no respeito e no diálogo transparente com a Câmara, porque só assim vamos avançar rumo a uma cidade melhor”, afirmou o prefeito.

No ano passado, os vereadores aprovaram mais de 60 projetos do Executivo. As propostas incluíram mudanças como a reforma da previdência, a suspensão dos aumentos do IPTU, o Plano Diretor do Centro, o microcrédito juro zero e as medidas para enfrentar a crise no transporte público.

