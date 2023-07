Rio Grande do Sul DNIT garante para o senador Heinze que licitação da hidrovia da Lagoa Mirim será lançada até outubro

Pela hidrovia serão transportados insumos agropecuários, fertilizantes e cargas de grãos e madeira

Em reunião realizada nesta quarta-feira (12), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), assegurou ao senador Luis Carlos Heinze (PP/RS) que a licitação conjunta do projeto básico e de execução da dragagem da Lagoa Mirim será publicada até outubro.

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), também presente no encontro, assegurou que os estudos para concessão seguem sendo executados pela INFRA S.A e a proposta é realizar os trâmites da concessão, em paralelo à obra.

O senador gaúcho, que trabalha para destravar a hidrovia, desde a gestão anterior, cobrou agilidade das instituições envolvidas.

“Articulei diversas reuniões com ANTAQ, DNIT, Ministério dos Portos e a Embaixada do Uruguai para que possamos entregar a hidrovia em tempo mais curto possível. A cada dia que passa, perdemos competitividade, pois não conseguimos reduzir custos logísticos com a infraestrutura que temos no Rio Grande do Sul. Esse modal não pode ficar para amanhã”, ressaltou Heinze.

O projeto prevê a dragagem e a sinalização do Canal de São Gonçalo e da Lagoa Mirim. Pela hidrovia serão transportados insumos agropecuários, fertilizantes e cargas de grãos e madeira.

