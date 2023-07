Rio Grande do Sul Senador Hamilton Mourão faz apelo por continuidade de escolas cívico-militares

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2023

Em discurso no plenário do Senado Federal, Mourão diz que fim do modelo afetará alunos carentes

O senador Hamilton Mourão (Republicanos/RS) criticou, nesta quarta-feira (12), a decisão do governo Federal pelo fim do Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, criado em 2019 durante o governo de Jair Bolsonaro.

O senador gaúcho fez um apelo pela continuidade do programa e afirmou que o progressivo fechamento das 202 escolas cívico-militares no País significa a retirada de oportunidade de ensino a alunos, muitos dos quais em

situação de vulnerabilidade.

“Me causou estranheza que, na nota técnica (elaborada pelo MEC) que aborda a descontinuidade, alguém tenha escrito que essa escola é elitista, que afasta o pobre”, destacou em discurso proferido no Plenário do Senado Federal.

Segundo Mourão, as escolas cívico-militares estão localizadas, em grande parte, em áreas mais carentes. “Falo isso por ter visitado várias delas por força da função que exerci no governo passado”, ressaltou.

Conforme o senador, as escolas cívico-militares “têm uma grande função, que é aliar projeto pedagógico, a cargo da Secretaria de Educação, a uma ação em torno daquilo que a gente se recente da formação de nossa juventude, que são atitudes e valores”.

Antes do discurso em plenário, o Mourão criticou a medida, também, em suas redes sociais, afirmando que a decisão do governo pelo fim do Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares “retira das crianças a oportunidade de

construírem um futuro melhor, baseado em uma proposta pedagógica que abarca a formação conteudista junto da formação moral e cívica”.

Atualmente, 202 escolas cívico-militares estão em funcionamento no Brasil, com aproximadamente 120 mil alunos inscritos. No Rio Grande do Sul, 22 instituições aderiram ao modelo até 2022.

Escolas cívico-militares no Rio Grande do Sul:

Escola Municipal do Complexo Escolar Elvira Ceratti – CAIC, em Uruguaiana;

Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade, em Alvorada;

Escola Estadual Alexandre Zattera, em Caxias do Sul;

Escola Estadual Instituto Estadual Osvaldo Aranha, em Alegrete;

Escola Municipal São Pedro, em Bagé;

Escola Estadual Santa Cruz, em Santa Cruz do Sul;

Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida, em Tramandaí;

Escola Estadual Osvaldo Aranha, em Novo Hamburgo;

Instituto Municipal de Ensino Assis Brasil – IMEAB, em Ijuí;

Escola Municipal Pref. João Souto Duarte, em Santana do Livramento;

Escola Municipal Alberto Santos Dumont, em Sapucaia do Sul;

Escola Municipal Dinah Néri Pereira, em Cachoeira do Sul;

Escola Estadual a definir em Porto Alegre;

Escola Estadual a definir em Rosário do Sul;

Escola Estadual a definir em Canela;

Escola Estadual a definir em São Leopoldo;

Escola Estadual a definir em São Gabriel;

Instituto Estadual Dr. Luiz Pacheco Prates, em Quaraí;

Escola Estadual Aparicio Silva Rillo, em São Borja;

Escola Municipal Dr. Antenor Gonçalves Pereirera, em Bagé;

Escola Municipal Cívico-Militar (ECIM) de Taquara, em Taquara;

Escola Municipal Cívico-militar Cipriano Porto Alegre, em Rio Grande.

