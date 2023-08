Rio Grande do Sul Dnit lança licitação da ponte do Fandango em Cachoeira do Sul

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











A abertura das ofertas está prevista para o dia 21 de setembro. Foto: Dnit/Divulgação A abertura das ofertas está prevista para o dia 21 de setembro. (Foto: Dnit/Divulgação) Foto: Dnit/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) abriu, nesta terça-feira (29), o recebimento de propostas para contratação do projeto básico e executivo das obras de reabilitação da ponte do Fandango, em Cachoeira do Sul. A abertura das ofertas está prevista para o dia 21 de setembro.

O senador Luis Carlos Heinze (PP/RS) chegou a antecipar a informação no último dia 3. “Foram reuniões e muitos agentes políticos trabalhando para chegar até esta fase. Fico feliz que o diretor-geral, Fabrício Galvão, tenha cumprido a sua palavra e publicado o edital ainda em agosto. Trata-se de uma boa notícia para Cachoeira do Sul e região que vinha sofrendo com a interdição parcial da ponte”, ressaltou o senador.

Heinze, que atuou para eliminar os entraves, inclusive em tratativas com o Tribunal de Contas da União (TCU), afirma que irá monitorar o andamento do projeto. “Vencemos a primeira batalha. Agora nossas ações se concentram até vermos a obra finalizada”, ressaltou Heinze.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/dnit-lanca-licitacao-da-ponte-do-fandango-em-cachoeira-do-sul/

Dnit lança licitação da ponte do Fandango em Cachoeira do Sul

2023-08-29