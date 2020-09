Magazine Documentário sobre Beyoncé vai ao ar na tv paga nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2020

A atração vai ao ar nesta sexta-feira (4) às 22h. (Foto: Reprodução)

Quebrando paradigmas desde o início de sua carreira, Beyoncé se estabeleceu como um dos principais nomes do showbiz, colecionando hits e marcas relevantes para a indústria.

No dia em que a cantora completa 39 anos, o canal pago BIS apresenta um documentário exclusivo mostrando sua trajetória e tudo que a fez se estabelecer constantemente no topo das paradas. A atração vai ao ar nesta sexta-feira (4) às 22h.

Novidades

Alerta geral no showbiz! É que Beyoncé alugou o LTV Studio, um estúdio de televisão nos arredores dos Hamptons, no litoral de Nova York, durante vários dias da semana passada para algo do qual se sabe muito pouco. De férias com a família no hotspot, onde tem casa, a cantora supostamente teria usado as dependências do local para gravar partes de um novo videoclipe que está preparando. O que chama atenção é que LTV, que ocupa dois espaçosos prédios na região de East Hampton, foi inteiramente fechado para a superstar. Ou seja: vem coisa grande por aí.

Vale lembrar que a mulher de Jay-Z lançou o single “Black Parade” em 19 de junho, apenas algumas semanas depois da morte de George Floyd. A música tem nome e letra de protesto, e chegou às plataformas de streaming no último Juneteenth, data em que se comemora a abolição da escravatura nos Estados Unidos (que ocorreu em 1865), mas ainda não tem um vídeo oficial.

