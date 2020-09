Magazine O Heavy Baile leva o funk carioca para o Metropolitan Museum de Nova York

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2020

Noturno 150 é a continuação da emissão narrativa de conteúdos musicais e audiovisuais emitidos pelo Heavy Baile. (Foto: Reprodução)

O Heavy Baile lançou nesta semana a faixa Noturno 150, que apresenta o dançarino Ronald Sheick, no auge do isolamento, protagonizando cenas de pura arte numa visita virtual ao Metropolitan Musuem of Art de Nova York. O lançamento sai pelo Heavy Baile Sounds em parceria com a Altafonte e internacionalmente através da Waxploitation Records.

Nas cenas dirigidas de Noturno 150 por Daniel Venosa da Cosmo Filmes, as grandes obras eurocêntricas, praticamente exclusivamente recheadas de pessoas brancas, tiveram um portal criado no clipe, por onde um dançarino brasileiro preto de passinho adentra e faz a festa. Naqueles passinhos empolgantes há um pouco de frevo, de samba, de capoeira e de dança afro no geral. Tudo no museu.

Noturno 150 é a continuação da emissão narrativa de conteúdos musicais e audiovisuais emitidos pelo Heavy Baile. A música é um funk 150 bpm fundamentalmente instrumental, voltada para as pistas de dança, num formato clássico de montagem de funk com samples e batidas. A produção é assinada por Leo Justi.

