Magazine Com coronavírus, Neymar mostra passatempo ao lado do filho Davi Lucca

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2020

Isolados, Jogador mostrou brincadeira com o filho e divertiu a web. (Foto: Reprodução/Instagram)

Recuperando-se do coronavírus, o craque Neymar Jr. dividiu com seus seguidores o momento pai e filho com Davi Lucca enquanto seguem isolados dos familiares.

Nos Stories do Instagram, o papai coruja mostrou o mais novo passatempo dos dois: um brinquedo de montar com diversas peças. Na legenda, ele mostrou seu bom-humor de sempre: “Começar agora e terminar em 2030”.

Mais cedo, Neymar agradeceu o carinho dos internautas e tranquilizou os fãs ao revelar que ele e o pequeno seguem se recuperando prontamente do coronavírus.

Quem também se assustou com a notícia foi a mãe de Davi, Carol Dantas. Após a viagem junto com o herdeiro, o marido, Vinicius Martinez, e o jogador, ela dividiu alguns Stories no Instagram comentando a seu quadro.

“Estamos invictos. A gente já tinha tido contato com o vírus, e já estava com o IGG, de anticorpos, alto. Não é segredo que a gente está sempre muito junto com todos aqui, e a gente está junto principalmente em momentos que a gente precisa cuidar e apoiar. Com amor, tudo fica bem, e está tudo bem, para variar”, disse Vinicius.

