Magazine Gretchen rebate críticas por se casar na pandemia com cem convidados e diz: “Temos que viver”

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2020

Gretchen irá oficializar a união com o saxofonista Esdras de Souza no dia 30 de setembro. (Foto: Reprodução)

Depois de receber muitas críticas por marcar seu casamento em plena pandemia de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, com direito a cem convidados, Gretchen fez um vídeo para esclarecer e dizer que tem responsabilidade. Na publicação, a artista reforça que a festa terá todos os cuidados, com isso, respeitando as normas da OMS (Organização Mundial da Saúde).

Esta é 18º vez que a cantora sobe ao altar. Ela irá oficializar a união com o saxofonista Esdras de Souza no dia 30 de setembro, em Belém do Pará.

A IstoÉ Gente entrou em contato com a assessoria de imprensa da artista que conformou a informação e deu mais detalhes da cerimônia. “Sim, são 100 convidados. E em relação ao distanciamento social, os produtores de Belém do Pará estão tomando todos os cuidados em relação à isso com medidores de temperatura, máscaras serão distribuídas no local e todas as mesas terão álcool gel”, disse a equipe de Gretchen, destacando a preocupação dela com a saúde de todos.

