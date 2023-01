Geral Documentos confidenciais são encontrados na casa de ex-vice de Donald Trump

Mike Pence está considerando uma campanha presidencial para 2024. (Foto: Divulgação)

Assessores do ex-vice-presidente Mike Pence encontraram um pequeno número de documentos com marcação confidencial em sua casa no estado de Indiana, nos Estados Unidos, durante uma busca na semana passada, de acordo com um assessor de Pence. A descoberta ocorreu dois dias após uma nova leva de documentos semelhantes ser encontrada na residência do presidente Joe Biden, em Delaware, em um caso particularmente incômodo para a Casa Branca.

Os documentos foram “inadvertidamente encaixotados e transportados” para a casa de Pence no final do governo do presidente Donald Trump, escreveu Greg Jacob, representante de Pence para lidar com registros relacionados à Presidência, em uma carta ao Arquivo Nacional.

A descoberta dos documentos classificados na casa de Pence foi relatada anteriormente pela CNN. A carta, datada de 18 de janeiro, dizia que o ex-vice-presidente desconhecia a existência dos documentos e reiterava que levava a sério o manuseio de materiais sigilosos e queria ajudar.

Jacob escreveu que Pence contou com um advogado externo depois que documentos confidenciais foram encontrados nos últimos dias na residência e no antigo escritório particular do presidente Joe Biden. Jacob também disse que o advogado não poderia especificar mais nada sobre os documentos porque o advogado havia parado de procurar quando ficou claro que os documentos tinham marcações confidenciais.

“O advogado identificou um pequeno número de documentos que poderiam conter informações sigilosas ou confidenciais espalhadas pelos registros”, escreveu Jacob sobre a busca, que ele disse ter sido realizada em 16 de janeiro.

Uma pessoa familiarizada com o assunto disse que o advogado, que conduziu a busca anteriormente trabalhou com Pence na administração Trump e teve uma autorização de segurança enquanto estava lá.

“O vice-presidente Pence imediatamente guardou esses documentos em um cofre trancado, aguardando instruções adicionais sobre o manuseio adequado dos Arquivos Nacionais”, escreveu Jacob.

Em uma segunda carta datada de quatro dias depois, Jacob escreveu que, apesar de ter conversado com funcionários do Arquivo em 19 de janeiro sobre os procedimentos para obtenção de registros de ex-presidentes e vice-presidentes, o Departamento de Justiça naquela noite “ignorou o procedimento padrão e solicitou posse” dos documentos.

Isso aconteceu enquanto Pence estava em Washington participando do evento antiaborto Marcha pela vida (March for life), escreveu Jacob, mas ele ainda concedeu permissão para entregar os documentos. Jacob também escreveu que havia duas caixas nas quais foram encontrados os registros com marcas de sigilo, bem como duas caixas adicionais com cópias de documentos administrativos. Ele disse que levaria pessoalmente essas caixas para o Arquivo Nacional em 23 de janeiro. Um porta-voz do Arquivo não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A transição de Pence para fora do cargo foi notoriamente acidentada, depois que Trump passou semanas o pressionando para efetivamente anular os resultados da eleição de 2020 para que Trump pudesse permanecer no poder.

Ainda assim, a revelação traz mais questões sobre como o material confidencial é tratado nos níveis mais altos do governo em um momento em que Biden e Trump são ambos objetos de investigações de promotores especiais sobre o assunto.

Trump está sob investigação federal há quase um ano sobre como centenas de documentos com marcas de confidencialidade, bem como centenas de páginas de registros presidenciais, acabaram em seu clube e residência particular, Mar-a-Lago, na Flórida.

Pence está considerando uma campanha presidencial para 2024, em uma primária na qual Trump é até agora o único candidato declarado. Biden ainda não disse se concorrerá à reeleição, mas todos os sinais apontam para uma provável candidatura a um segundo mandato. As informações são do jornal The New York Times.

