Rio Grande do Sul Documentos de licenciamento 2021 serão gerados gradativamente a partir desta segunda

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2021

Documento anual agora é exclusivamente digital. Foto: Divulgação/DetranRS

Com a definição de que a taxa do seguro DPVAT não será cobrada no exercício de 2021, proprietários de veículos que já quitaram as demais taxas, terão o veículo licenciado para 2021. Embora o documento anual seja agora exclusivamente digital, o DetranRS informa que os novos documentos começarão a ser processados nesta segunda-feira (4), quando entra em vigor a Resolução 809, do Conselho Nacional de Trânsito. Isso porque a normativa altera o layout do documento eletrônico.

Os documentos de quem pagou o IPVA antecipado serão gerados gradativamente nos próximos dias. A mudança não traz prejuízo aos proprietários de veículos, já que o licenciamento de 2020 ainda está válido e só começa a vencer em 30 de abril para as placas finais 1, 2 e 3. Para as placas com finais 4, 5 e 6 a validade vai até 31 de maio; 7 e 8, até 30 de junho; por fim, placas finais 9 e 0 vencem em 31 de julho, seguindo o calendário de licenciamento.

Somente digital

O DetranRS alerta que os documentos não serão mais impressos. O documento anual de veículo agora é exclusivamente digital e pode ser acessado pelos proprietários no app Carteira Digital de Trânsito ou impresso em uma folha comum direto do portal Gov.Br.

Para saber como gerar o documento no app ou imprimir, a recomendação é acessar o site do DetranRS.

Licenciamento anual

O Detran informa, ainda, que para ser gerado o documento é preciso quitar as taxas que compõem o licenciamento: além do IPVA, a taxa de licenciamento e multas vencidas, se houver.

DetranRS lança site para pesquisa de peças usadas legalizadas

O DetranRS lançou nesta segunda-feira o site oficial “Peça Legal”, que possibilita a consulta de peças usadas disponíveis para compra nos CDVs (Centros de Desmanche de Veículos) credenciados. A ferramenta de busca reúne o estoque cadastrado e permite pesquisas por tipo de veículo (carros, motos, caminhões, ônibus e outros), pelo nome da peça que o cidadão procura e também pelo modelo de veículo. O serviço pode ser acessado via site do DetranRS, ou no endereço www.detran.rs.gov.br/pecalegal.

As peças comercializadas pelos estabelecimentos têm rastreabilidade de origem e respeitam critérios técnicos de segurança e normas ambientais. Além disso, adquirindo peças usadas com garantia de procedência lícita, o cidadão contribui diretamente para a queda dos índices de furto e roubo de veículos com fins de desmanche, pois as peças disponíveis nos CDVs têm origem legal comprovada.

“Um criterioso trabalho é realizado pelos CDVs, sob o controle do Estado por meio do DetranRS, desde a compra de veículos e sucatas para desmonte, até a seleção das peças realmente seguras para comercialização, dando destinação adequada à frota em final de vida útil, de forma sustentável”, explica o diretor técnico do DetranRS, Fábio Pinheiro dos Santos.

O site foi desenvolvido pela Procergs em parceria com a Divisão de Desmanches do DetranRS, e apresenta-se acessível e intuitivo. Hoje o cidadão terá acesso à consulta de oito milhões de peças cadastradas nas empresas credenciadas, que estão localizadas em diversos municípios do Estado.

Regularização do desmanches

O Rio Grande do Sul foi o primeiro Estado do Brasil a credenciar as empresas de desmanches. O processo começou em março de 2011, para regularizar as atividades de desmanches, comércio de peças usadas e reciclagem de sucata veicular. O efetivo credenciamento se concretizou em 2015. O sistema estadual de desmanches também tem o objetivo coibir furtos e roubos de veículos. Atualmente, já são mais de 420 CDVs credenciados pelo DetranRS.

Os indicadores criminais da Secretaria de Segurança Pública mostram redução nas ocorrências de furto e roubo de veículos a partir de 2015.

“O controle maior dessa atividade por parte do Estado impacta na redução do índice de furtos e roubos. Em 2020, seguem significativas as reduções nos índices de criminalidade e o consumidor que utilizar esse serviço terá certeza de que estará contribuindo com isso, adquirindo uma peça de procedência legal e com condições para circular”, destaca Ranolfo Vieira Júnior, vice-governador e secretário da Segurança Pública.

