Mundo Documentos judiciais mostram como Donald Trump alimentou manifestantes que atacaram o Capitólio

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Extremistas pró-Trump durante invasão ao Capitólio: símbolos e rituais cristãos em ataque à democracia nos EUA. (Foto: The New York Times)

Invadir o Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro não foi uma decisão impulsiva para Jessica Marie Watkins, uma bartender de Ohio e fundadora de uma pequena milícia, segundo promotores federais. Em documentos que a acusam de conspiração e outros crimes por seu papel no motim, eles dizem que ela começou a planejar tal operação logo depois que o ex-presidente Donald Trump perdeu as eleições de novembro, ajudando a recrutar e supostamente a liderar dezenas de pessoas que agiram violentamente para tentar impedir a certificação do voto do colégio eleitoral pelo Congresso.

Em mensagens de texto citadas em documentos judiciais, Watkins deixou claro por que estava indo para Washington. “Trump quer que todos os patriotas saudáveis venham”, ela escreveu a um de seus supostos co-conspiradores em 29 de dezembro, oito dias antes de os promotores dizerem que eles invadiram o prédio.

A questão sobre o que exatamente motivou Watkins e outros supostos manifestantes – e quando seus planos tomaram forma – estará entre as questões centrais do julgamento de impeachment de Trump que começou nesta terça-feira (9), quando o Senado irá considerar se deve condenar o ex-presidente sob a acusação de que ele incitou a multidão para atacar o Capitólio.

Os nove gerentes de impeachment da Câmara que lideram a acusação de Trump deixaram claro em um relatório de 80 páginas arquivado na semana passada que eles argumentarão que seu papel em inspirar a multidão à ação começou muito antes do discurso de 70 minutos que ele fez naquele dia.

Eles afirmam que a violência era praticamente inevitável depois que Trump passou meses alegando falsamente que a eleição havia sido roubada.

“Ele ampliou essas mentiras a cada momento, tentando convencer os apoiadores de que foram vítimas de uma conspiração eleitoral massiva que ameaçava a continuidade da existência da nação”, escreveram os gerentes de impeachment da Câmara.

Depois de se recusar a seguir o “caminho honrado” e admitir a derrota na eleição, eles escreveram, Trump “convocou uma multidão a Washington, exortou-os a um frenesi e os apontou como um canhão carregado pela Avenida Pensilvânia”.

Evidências para apoiar o caso democrata já surgiram em processos criminais federais movidos contra mais de 185 pessoas até agora, após o motim.

A influência de Trump em seus apoiadores é um tema dominante. Documentos judiciais mostram que mais de duas dúzias de acusados no ataque citaram especificamente Trump e seus telefonemas para se reunir naquele dia para descrever nas redes sociais ou em conversas com outras pessoas porque decidiram agir vindo a Washington.

Mesmo quando Trump não é citado pelo nome, registros de dezenas de outros casos mostram como os supostos manifestantes foram amplamente motivados por sua retórica sobre uma eleição roubada – incluindo suas falsas alegações de que o vice-presidente Mike Pence poderia ter usado seu papel cerimonial para impedir a contagem dos votos do colégio eleitoral.

Preparados para a batalha

De acordo com os promotores, o apoiador de Pittsburgh QAnon, Kenneth Grayson, escreveu a um associado em 23 de dezembro: “Estou lá para a maior celebração de todos os tempos depois que Pence liderar a virada do Senado!! Ou estou lá, se o Trump nos disser para invadir a f… capital, eu faço isso então!”

Grayson foi acusado de invadir o Capitólio e de mais cinco crimes. Um advogado de Grayson não respondeu a um pedido de comentário.

Os advogados de Trump negaram que seus ataques às eleições de 2020 possam ser provados – ou que seus comentários na corrida para 6 de janeiro ou em seu comício naquele dia tenham constituído incitamento.

“O 45º presidente exerceu seu direito de Primeira Emenda segundo a Constituição para expressar sua crença de que os resultados das eleições eram suspeitos”, escreveram os advogados Bruce Castor Jr. e David Schoen em resposta à intimação do julgamento.

Além de argumentar que a Constituição não permite que um ex-presidente seja julgado em um processo de impeachment no Senado, os defensores de Trump buscaram analisar a linguagem do discurso inflamado que ele proferiu pouco antes do motim. Seus advogados argumentam que, embora Trump convocasse a multidão para “marchar” até o Capitólio, ele não os incitou a atacar e, em um momento, pediu-lhes que agissem “pacificamente”.

E eles procuraram se concentrar apenas em suas observações naquele dia. Em um tuíte no mês passado, o filho de Trump, Donald Trump Jr., escreveu que se alguns manifestantes planejassem um ataque com antecedência, então “POTUS não incitou nada”.

Salvo um desenvolvimento dramático, os gerentes de impeachment da Câmara parecem improváveis de conseguir uma condenação. A maioria dos senadores republicanos sinalizou que planeja votar contra a condenação. Mas os democratas esperam apresentar ao país um caso convincente sobre a responsabilidade de Trump pelo motim.

Eles argumentam que pensam que o discurso de Trump em 6 de janeiro pode ser considerado um “incitamento” sob a lei criminal – que a Suprema Corte exige que o discurso seja “direcionado” e “provável” para produzir “ação ilegal iminente”.

No domingo, a deputada republicana Liz Cheney, que votou pelo impeachment de Trump, chamou o julgamento do Senado apenas de “instantâneo” e disse que as ações de Trump deveriam ser examinadas como parte das investigações criminais em andamento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo