Por Redação O Sul | 3 de junho de 2020

La Paz é uma das regiões onde vigora desde segunda-feira (01) uma quarentena flexível, embora ainda estejam suspensas as aulas nas escolas e universidades Foto: Reprodução La Paz é uma das regiões onde vigora desde segunda-feira (01) uma quarentena flexível, embora ainda estejam suspensas as aulas nas escolas e universidades. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

As autoridades das cidades de La Paz e El Alto vão marcar com letreiros as casas dos doentes de Covid-19 que não quiserem se isolar, devido aos casos numerosos de descumprimento da quarentena, anunciou nesta terça-feira (02) um ministro boliviano.

“Vamos colocar um letreiro na casa das pessoas que estiverem com o coronavírus e não quiserem se isolar, dizendo: aqui tem Covid-19!”, disse o ministro de Obras Públicas, Iván Arias, após os casos reiterados de pessoas que caminham pelas ruas sem máscaras, nem proteção, apesar de estar contagiadas.

A última ocorrência notória foi a de três doentes com Covid-19, um casal e a filha menor de idade, que embarcaram em um voo doméstico subvencionado de Beni (nordeste) a La Paz (oeste), após passar por todos os controles e assinar uma declaração de que não tinham o vírus.

Como consequência da viagem, toda a família está internada em um hospital público e a tripulação da aeronave da companhia aérea boliviana BoA foi colocada em quarentena preventiva.

A iniciativa de Arias foi aprovada pelo Comitê de Operações de Emergência Departamental, integrada por instituições e autoridades regionais de La Paz e da vizinha El Alto.

Arias contou que uma mulher que fugiu de um controle de rotina e foi de bicicleta para casa em El Alto testou positivo. Um familiar que mora na mesma casa também testou positivo.

“Vamos colocar um lacre com os dizeres ‘Covid-19’ na casa das pessoas que a partir de hoje, sabendo que têm Covid-19, não queiram ir voluntariamente a um centro de isolamento ou respeitar o isolamento em casa”, disse Arias. “Não podemos mais suportar que gente irresponsável ponha em risco a vida da população”, acrescentou o ministro.

O departamento (estado) de La Paz, que inclui El Alto, registrou até agora 555 casos positivos de Covid-19. Em todo o país foram reportados 10.531 casos, quase 70% na região de Santa Cruz.

La Paz é uma das regiões onde vigora desde segunda-feira (01) uma quarentena flexível, embora ainda estejam suspensas as aulas nas escolas e universidades. O funcionamento de restaurantes e a realização de shows culturais e eventos esportivos estão proibidos.

