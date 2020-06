Mundo Os Estados Unidos registram 1.081 mortos em 24 horas pelo novo coronavírus

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2020

Foto: Reprodução

O novo coronavírus deixou 1.081 mortes em 24 horas nos Estados Unidos, segundo contagem feita nesta terça-feira (02) pela Universidade Johns Hopkins, considerada referência no país.

O total de falecimentos chegou, assim, a 106.180 nos Estados Unidos, onde foram reportados 1.831.435 casos de Covid-19, segundo cifras da universidade situada em Baltimore.

Os Estados Unidos são, de longe, o país mais afetado do mundo pela pandemia em termos absolutos. Todos os estados do país relaxaram em maior ou menor medida as medidas de confinamento.

Mas dezenas de cidades do país decretaram toques de recolher noturnos devido aos distúrbios provocados pela morte de George Floyd, um homem negro asfixiado por um policial branco na semana passada em Mineápolis. O coronavírus matou pelo menos 379.585 pessoas em todo o mundo desde que surgiu em dezembro na China, de acordo com balanço elaborado pela AFP com fontes oficiais.

