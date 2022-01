Mundo Dois anos após forjar a própria morte, fugitivo americano é encontrado na UTI para coronavírus de um hospital na Escócia

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Nicholas Alahverdian, 34 anos, é acusado de ataque sexual e fraude. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O fugitivo norte-americano Nicholas Alahverdian, 34 anos, que há dois anos forjou a própria morte para escapar de acusações criminais nos Estados Unidos foi encontrado em um hospital de Glasgow, na Escócia. Ele estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes de coronavírus, respirando com ajuda de ventilação mecânica.

De acordo com a polícia do país europeu, o foragido foi levado sob custódia assim que se recuperou. O Gabinete do Procurador do Condado de Utah (EUA) vinha trabalhando com agências federais e internacionais para localizá-lo e extraditá-lo de volta para seu país de origem.

Nicholas deixou os Estados Unidos em 2018, época em que uma amostra de seu DNA era analisada pela polícia, de forma a comprovar seu envolvimento em casos de ataque sexual e fraude em pelo menos dois Estados. Ainda que um obituário publicado em fevereiro de 2020 indicasse que ele teria morrido de câncer, a polícia não acreditou em sua morte.

Por fim, na Escócia, Nicholas adotou o nome Arthur Knight e foi desmascarado enquanto era paciente no Hospital Universitário Queen Elizabeth.

O americano havia sido condenado, em 2008, por duas acusações de agressão sexual em Ohio e, em 2017, seu DNA entrou no banco de dados dos EUA. Com isso, a polícia pôde verificar que ele tinha envolvimento num outro caso de agressão sexual em Utah, tornando-se suspeto ainda de outros delitos no país.

Diante da descoberta de seu paradeiro, o procurador do condado de Utah, David Leavitt, agradeceu à polícia em todo o mundo, em especial a escocesa, por encontrar o fugitivo. Ainda não foi definido um prazo para a extradição de Nicholas, cujo último nome é Rossi, para os Estados Unidos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo