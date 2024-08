Brasil Dois aviões da Voepass têm problemas de manutenção e empresa cancela voos

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2024

Uma das aeronaves apresentou vazamento no aeroporto de Congonhas (Foto: Divulgação/Voepass)

Um avião da Voepass precisou ser removido para o hangar em Congonhas na manhã dessa quarta-feira (14) devido a um vazamento de combustível. O vazamento não impactou a operação do aeroporto, segundo a Aena, concessionária de Congonhas, mas levou a companhia a cancelar um voo previsto para às 9h50 para Ribeirão Preto.

Uma segunda aeronave — ATR-62, matrícula PP-PTQ — foi tirada de operação nesta tarde em Ipatinga (MG). A aeronave já estava com 43 passageiros a bordo, mas o procedimento de embarque foi interrompido pois os dois packs — equipamentos dos sistemas pneumáticos para pressurização e resfriamento da cabine — estavam sem funcionar. Esse modelo de avião pode levantar voo com um dos dois packs quebrados, mas não com os dois. Um pack inoperante gera desconforto aos passageiros e à própria tripulação, mas não interfere na aeronavegabilidade.

O avião passará por manutenção em Ipatinga e depois será trasladado — voo sem passageiros a bordo — para o hangar da companhia em Ribeirão Preto.

Fontes do setor que acompanham a Voepass notam que a equipe da companhia está mais rigorosa na liberação dos aviões desde o acidente da última sexta-feira, quando um ATR perdeu sustentação e caiu próximo à Valinhos (SP), levando à morte os 58 passageiros e os 4 tripulantes a bordo. Desde então, a empresa tem feito ajustes pontuais na sua malha.

O avião que sofreu o vazamento em Congonhas — batizado de João de Barro e com a matrícula PR-PDY — teve dois incidentes em dias diferentes em janeiro deste ano e que levaram à realização de pousos de emergência. No dia 16 de janeiro, o avião saiu de Congonhas para Juiz de Fora (MG), mas teve que fazer um pouso de emergência em Guarulhos. No dia 19, o avião partiu de Presidente Prudente (SP) para Congonhas, mas novamente teve que desviar para Guarulhos. Nos dois casos, bombeiros foram acionados para acompanhar a aterrissagem do avião, que aconteceu sem maiores intercorrências.

A Voepass confirmou os incidentes com os dois aviões e afirmou que eles passarão por manutenção. A companhia informa que esse tipo de manutenção faz parte da rotina das companhias áreas.

Rota cancelada

A empresa anunciou a suspensão das rotas Fortaleza-Fernando de Noronha e Natal-Fernando de Noronha até o dia 31 de agosto. A medida faz parte de um contingenciamento da operação da empresa após o acidente aéreo na última sexta-feira, que matou 62 pessoas — entre tripulantes e passageiros.

Em nota, a Voepass disse que a rota Recife-Fernando de Noronha está mantida e sem redução de frequência. A operação tem dois voos por dia.

“As demais rotas foram suspensas até 31 de agosto (Fortaleza / Fernando de Noronha e Natal / Fernando de Noronha). Todos os passageiros estão sendo alocados em outros voos”, disse a empresa, em nota. A rota suspensa tinha um voo diário.

Muitos passageiros, porém, não sabem quando poderão retornar da ilha ao destino original. Clientes que já adquiriram bilhetes e querem cancelar as passagens enfrentam dificuldades, pedindo o cancelamento e devolução total do valor, ou a realocação em voos da Latam.

