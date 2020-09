Polícia Dois corpos são encontrados após buscas em cânion de Cambará do Sul, na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2020

Um dos mortos foi identificado como Israel Ethur Vieira, que estava desaparecidos desde o dia 5 Foto: Polícia Civil/Divulgação Um dos mortos foi identificado como Israel Ethur Vieira, que estava desaparecidos desde o dia 5. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Uma força-tarefa envolvendo Polícia Civil, Brigada Militar e Bombeiros encontrou dois corpos em um acampamento em Cambará do Sul, na Serra Gaúcha, no domingo (13). Eles foram localizados no alto de um cânion, após as equipes percorrerem cerca de 15 quilômetros por estradas secundárias e trilhas até o local.

Um dos mortos foi identificado por familiares como Israel Ethur Vieira – a idade não foi divulgada. Ele estava desaparecido desde o último dia 5, quando familiares registraram o fato na Polícia Civil de São Leopoldo, município onde ele residia.

A identificação do outro corpo será conhecida após exames da perícia. Para a remoção dos corpos, foram necessárias 22 pessoas entre policiais civis, bombeiros militares e policiais militares, além do auxílio de cavalos e do uso de um trator. Os trabalhos duraram a tarde e a noite de domingo.

