Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2020

Jone é morador de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e estava no Litoral Norte de folga com amigos Foto: Reprodução/Facebook Jone é morador de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e estava no Litoral Norte de folga com amigos. (Foto: Reprodução/Facebook) Foto: Reprodução/Facebook

As buscas por Jone dos Santos Ribeiro chegam ao quinto dia nesta segunda-feira (14). O jovem, de 21 anos, está desaparecido desde que mergulhou no Rio Tramandaí e não venceu a força da correnteza.

Jone é morador de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e estava no Litoral Norte de folga com amigos. Um pouco antes do temporal da madrugada de quinta-feira (10), o rapaz tentou fazer a travessia entre Tramandaí e Imbé, mas foi levado pela água em direção ao mar.

De acordo com o comandante dos Bombeiros de Tramandaí, tenente Elísio Lucrécio, pescadores disseram que orientaram Jone de que o local é de risco e que a correnteza estava forte. Em determinado momento, ele passou a pedir socorro e logo depois sumiu.

