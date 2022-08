Rio Grande do Sul Dois frigoríficos são interditados no interior do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2022

(Foto: Tiago Coutinho/MP-RS)

Dois frigoríficos pertencentes a um mesmo empresário foram interditados nos municípios gaúchos de Encruzilhada do Sul e Caçapava do Sul durante uma operação realizada pelo MP (Ministério Público), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) na quarta-feira (17).

Entre outros problemas investigados, como desobediência à legislação ambiental e às normas sanitárias, a operação foi desencadeada a partir da informação de que os dois frigoríficos praticavam intimidação de veterinários e de responsáveis pela fiscalização.

O estabelecimento localizado em Caçapava do Sul, que possui selo de inspeção federal, estaria inviabilizando o trabalho de fiscais federais no local. Depois de um período de interdição, o frigorífico voltou às atividades na quarta-feira e já apresentou irregularidades, principalmente com péssimas condições sanitárias. O Ministério da Agricultura decretou a uma nova interdição do local. Já a Fepam emitiu auto de infração pelo não cumprimento de exigências ambientais anteriores. O frigorífico ficará com as suas atividades suspensas até que as adequações solicitadas sejam realizadas.

No frigorífico de Encruzilhada do Sul, além da intimidação do veterinário do município, a colocação dos selos de inspeção estadual nas carnes estava incompleta. Os selos poderiam ser facilmente violados. O termo de interdição foi lavrado pela Fepam por desobediência à legislação ambiental. As atividades do frigorífico estão suspensas até a comprovação da regularização.

Entre as irregularidades constatadas no estabelecimento, havia dois pontos clandestinos de lançamentos de efluentes em um curso hídrico, além de excrementos, resíduos de abate de animais e resquícios de sangue em local inadequado.

Os nomes dos frigoríficos interditados durante a Operação Frigos não foram divulgados.

