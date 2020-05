Porto Alegre Dois homens são mortos a tiros de fuzil e pistola na Zona Leste Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de Maio de 2020

De acordo com testemunhas, as duas vítimas estavam na rua, acompanhadas de outras pessoas, quando três criminosos desembarcaram de um carro Foto: Reprodução

Dois homens foram mortos após um ataque a tiros na noite de sábado (02), no bairro Bom Jesus, na Zona Leste de Porto Alegre. Segundo a Polícia Civil, as vítimas não tiveram a idade confirmada.

De acordo com testemunhas, as duas vítimas estavam na rua, acompanhadas de outras pessoas, quando três criminosos desembarcaram de um carro. Armados com pistolas e um fuzil, os bandidos tentaram render quem estava no local. Algumas pessoas fugiram, mas os homens foram atingidos por tiros e morreram.

A hipótese investigada é de que o alvo dos criminosos estava entre as pessoas que conseguiram deixar a via correndo. Ainda segundo o policial, foram recolhidas no local do crime capsulas de pistola nove milímetros e fuzil 5.56. O crime ocorreu por volta das 21h, na esquina da Rua Alá com a Alameda Original. Os atiradores fugiram e ainda não foram identificados.

