Polícia Dois homens são presos em motos de luxo com 121 quilos de cocaína em Barracão

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2021

A droga pertencia à mesma quadrilha que foi presa em 2020 numa ocorrência semelhante e cujas três motocicletas foram transformadas em viaturas da PRF. Foto: Foto: PRF/Divulgação A droga pertencia à mesma quadrilha que foi presa em 2020 numa ocorrência semelhante e cujas três motocicletas foram transformadas em viaturas da PRF. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu cocaína em duas motocicletas BMW na manhã desta segunda-feira (29). Dois traficantes foram presos na ação, que ocorreu na BR -470 em Barracão.

Os policiais abordaram duas motocicletas de alta cilindrada que estavam vindo de Santa Catarina, suspeitas de estarem sendo utilizadas para o cometimento de crime. Os PRFs localizaram as motos entrando no Rio Grande do Sul e montaram uma barreira para a abordagem.

Um dos motociclistas, ao se deparar com o bloqueio policial, abandonou a moto e fugiu a pé por dentro de um banhado, mas foi alcançado e imobilizado dentro da água. Uma das motos estava equipada com três baús de carga e a outra com dois, todos repletos de tabletes de cocaína. No total, foram apreendidos 121 quilos da droga, que poderia render mais de 20 milhões de reais aos criminosos.

As duas motocicletas, da marca BMW, possuem 1200 cilindradas e tem valor de mercado na faixa de 60 mil reais cada uma. Elas são da mesma quadrilha que teve outras três motos similares apreendidas em Passo Fundo no mês de junho do ano passado com 100 quilos de cocaína. As três hoje são viaturas da PRF.

Os presos foram encaminhados para a área judiciária local, com as motos e a droga.

