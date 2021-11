Porto Alegre Porto Alegre terá semana especial de oferta de emprego para pessoas com deficiência

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2021

Evento facilitará a aproximação entre esse público e as empresas. Foto: Ricardo Giusti/PMPA) Evento facilitará a aproximação entre esse público e as empresas. (Foto: Ricardo Giusti/PMPA) Foto: Ricardo Giusti/PMPA)

A partir desta segunda-feira (29), até 3 de dezembro, a unidade do Sine Municipal de Porto Alegre fará um atendimento especial e prioritário para as pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. A Semana pela Empregabilidade de Pessoas com Deficiência terá intérprete de libras à disposição para quem necessitar. Dezoito empresas já confirmaram presença.

A ação promovida em parceria com a Diretoria de Acessibilidade e Inclusão Social da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) e o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência (Comdepa) considera o relevante número de trabalhadores com deficiência em busca de uma vaga de emprego.

O secretário adjunto da SMDS, Paulo Brum, destaca que o evento facilitará a aproximação entre esse público e as empresas, ampliando o número de trabalhadores com deficiência no mundo formal do trabalho. “Se existem vagas disponíveis e pessoas com deficiência sem trabalho, cabe ao poder público fazer essa intermediação, promovendo a efetiva inclusão social”, disse.

Para o diretor do Sine Municipal, Adriano Weimann, é mais uma forma proativa de colaboração na busca de oportunidades de emprego e geração de renda aos cidadãos da Capital. “Importante destacar que os reabilitados do INSS também serão contemplados nesta ação exclusiva para atendimento.”

A partir desta ação, a Coordenadoria de Acessibilidade e Inclusão Social, em parceria com o Sine Municipal, retomará o Dia D, com um dia de atendimento por mês, no objetivo de fortalecer políticas de inclusão no trabalho para as pessoas com deficiência e reabilitados do INSS.

Dia Internacional

A Semana da Empregabilidade integra a programação do dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1992 e significa importante momento para a reflexão a respeito dos desafios enfrentados por esse público e melhorias que devem ser feitas para assegurar acessibilidade e inclusão social, na perspectiva da garantia dos direitos humanos.

