Por Redação O Sul | 9 de abril de 2023

Os homens foram capturados próximo ao local do crime, na Arena. (Foto: Divulgação)

Dois suspeitos de uma dupla tentativa de homicídio nas imediações da Arena do Grêmio, em Porto Alegre, foram presos em flagrante neste domingo (9), segundo Polícia Civil do RS. Eles foram capturados próximo ao local do crime, onde dois homens foram baleados no sábado (8), após a final do Campeonato Gaúcho. As vítimas, que estão internadas em estado grave, foram baleadas ao se aproximarem de um local onde os suspeitos armazenavam produtos ilícitos.

