Futebol Barcelona pode vender Raphinha

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Na temporada, Raphinha marcou nove gols e deu nove assistências em 39 jogos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

De acordo com o jornal espanhol “Sport”, o Barcelona pode estar mirando algumas vendas na próxima janela de transferências. A intenção é abrir espaço na folha salarial para que o time esteja em dia com o Fair Play Financeiro e consiga a contratação de Lionel Messi. Pelas informações do jornal, alguns nomes já estão planejados para serem negociados e um deles é o do atacante brasileiro Raphinha.

O ponta-direita de 26 anos tem se destacado nos últimos jogos e marcou quatro gols nas oito partidas mais recentes do Campeonato Espanhol. Porém, o jogador pode ser vendido pela diretoria blaugrana, já que existem clubes interessados em seu futebol como o Chelsea, que quase o contratou junto ao Leeds em 2022. Além disso, a disputa por posição com Messi também dificultaria a continuidade do atleta entre os 11 titulares do técnico Xavi.

As situações de Ferrán e Fati são um pouco distintas. Os dois jogadores não tiveram boas sequências na temporada e poucos minutos de utilização. O Manchester United já demonstrou interesse em Fati e o pai do jogador também não deseja sua continuidade na Catalunha. Já Ferrán custou 55 milhões de euros aos cofres do clube e dificilmente será negociado por mais do que esse valor, sem trazer benefícios econômicos em uma venda. Existe a possibilidade de empréstimo, na qual Atlético de Madrid e Inter de Milão têm ficado atentos.

Na temporada, Raphinha marcou nove gols e deu nove assistências em 39 jogos. Com a lesão de Dembélé, até conseguiu recuperar a condição de titular, mas não tem sido tão decisivo quanto o clube esperava ao realizar sua contratação. Joan Laporta, presidente do Barcelona, prometeu vender alguns de seus jogadores em busca de novas chegadas. Além do interesse em Messi, as negociações com o atacante brasileiro Vitor Roque, de 18 anos, também já tiveram início.

Lionel Messi

Apesar de Lionel Messi estar em lua de mel com a seleção argentina pela conquista da Copa do Mundo no fim de 2022, as coisas não estão tão bem para ele no Paris Saint-Germain. Desde março, o craque tem sido alvo dos torcedores do clube francês, recebendo vaias e cobranças dentro de campo – e isso pode estar, aos poucos, minando sua presença por lá. O Barcelona, time pelo qual ele se destacou a nível internacional, já está de olho na possível saída e prepara uma proposta para seu retorno, mas precisa passar por alguns obstáculos financeiros.

Segundo informações do jornal espanhol Sport, os catalães pretendem oferecer um contrato de um ano ao meia-atacante e espera uma rescisão definitiva com o PSG antes de qualquer passo concreto. O grande desafio financeiro para que isso seja viável é acertar com a La Liga um ajuste no teto salarial, que é usado pelo campeonato nacional como equilíbrio financeiro baseado nas receitas e despesas das equipes. Atualmente, o Barcelona está 200 milhões de euros acima do limite e estuda um plano de viabilidade baseado em vendas de jogadores e redução de gastos.

Por enquanto, o que é praticamente certo é a saída de Messi do PSG. De acordo com a rádio francesa RMC Sport, o argentino não deve renovar seu contrato para a temporada de 2023-2024 e, apesar de parecer prejudicial para a equipe o fim do trio de craques formado por ele, Neymar, e Mbappé, a diretoria não pensa assim e acredita que seria um bom movimento.

O vice-presidente esportivo do Barcelona, Rafael Yuste, deu sinal verde para as negociações com o ídolo. Para ele, um retorno seria bem visto pela torcida e o ‘final feliz’ para o drama que atualmente vive. “Adoraríamos que voltasse, e certamente muitos torcedores compartilham das minhas palavras”, comentou. “Acho que as histórias na vida devem acabar bem”, acrescentou. As informações são do site Lance e do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/barcelona-pode-vender-raphinha/

Barcelona pode vender Raphinha

2023-04-09