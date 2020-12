Polícia Dois homens são presos por tráfico de drogas em posto de combustíveis no Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2020

Drogas eram comercializadas por meio de tele-entrega. Foto: Polícia Civil do RS/Divulgação Drogas eram comercializadas por meio de tele-entrega. (Foto: Polícia Civil do RS/Divulgação) Foto: Polícia Civil do RS/Divulgação

Num posto de combustíveis, localizado entre as cidades de Xangri-Lá e Osório, no litoral Norte do Rio Grande do Sul, dois homens de 20 anos foram presos pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (18), por tráfico de drogas. Eles, acompanhados de dois jovens de 17 anos, foram flagrados vendendo substâncias entorpecentes para um usuário.

Os adolescentes foram apreendidos na ação, que culminou também no recolhimento de ecstasy, cocaína, maconha e dinheiro, além de um carro e uma moto. O quarteto atuava no tráfico de entorpecentes por meio de tele-entrega.

Ação foi realizada pela Delegacia de Polícia de Xangri-Lá.

