Rio Grande do Sul Dois motoristas que não usavam o cinto de segurança morrem em acidente na BR-472, em Uruguaiana

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2022

Os veículos colidiram frontalmente no quilômetro 564 da rodovia Foto: PRF/Divulgação Os veículos colidiram frontalmente no quilômetro 564 da rodovia. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Dois homens, de 37 e 63 anos, morreram em um acidente envolvendo dois carros no quilômetro 564 da BR-472, em Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, no início da manhã deste (16).

Eles dirigiam uma Fiat Strada e um Palio, ambos emplacados em Uruguaiana. Os veículos colidiram frontalmente. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), as vítimas estavam sem o cinto de segurança no momento do acidente.

Os dois já haviam sido multados pela PRF, em outras ocasiões, por não utilizarem o equipamento de uso obrigatório. “Um aspecto importante sobre o respeito às normas de trânsito foi que a equipe, ao identificar as vítimas, observou que as duas não faziam uso do cinto de segurança no momento e já haviam sido multadas pela própria PRF pelo não uso do dispositivo”, informou a corporação.

